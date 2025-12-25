Más Información

El presidente ucraniano, , mantuvo este jueves una conversación con los emisarios de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Jared Kushner, con los que abordó algunas "nuevas ideas" sobre cómo alcanzar la paz en , sobre formatos, reuniones y de la hoja de ruta de las conversaciones.

"Fue una realmente buena: un montón de detalles; hay buenas ideas, hablamos de ellas. Hay algunas ideas nuevas nuestras sobre cómo acercarnos más a una paz real y esto se refiere a formatos, se refiere a reuniones y, por supuesto, a los tiempos", dijo en un discurso a la población.

Zelensky afirmó que la conversación duró casi una hora y que está también previsto que el jefe del equipo de negociación ucraniano, Rustem Umérov, hable con Witkoff y Kushner.

"Por supuesto, todavía tenemos que trabajar en algunas cuestiones delicadas. Pero junto con la parte estadounidense, sabemos cómo garantizar que todo esto ocurra. Puede que las próximas semanas sean intensas", subrayó, con respecto a los contactos diplomáticos.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelensky. Foto: EFE
El presidente ucraniano, Volodímir Zelensky. Foto: EFE

Zelensky felicita a Trump por Navidad

El presidente ucraniano también pidió a los emisarios de la Casa Blanca que transmitieran sus felicitaciones de Navidad al presidente estadounidense, Donald Trump, y a su familia.

"Gracias, Estados Unidos. Y gracias a todos los que siguen presionando a Rusia para garantizar que entiende al cien por cien que prolongar la guerra tendrá consecuencias serias para ella, para Rusia", concluyó.

Esta semana Zelensky presentó por primera vez en detalle el plan de paz de 20 puntos elaborado de forma conjunta por Kiev y Washington, que incluye un pacto en caso de agresión y garantías de seguridad para Kiev.

De acuerdo con el gobierno ucraniano, Washington ha trasladado el plan a Moscú, pero el presidente ruso, Vladímir Putin, todavía no se ha pronunciado oficialmente.



