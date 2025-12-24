Más Información

Encuesta: aumenta consumo de drogas en adultos; baja en jóvenes

Mundial 2026: ¿Internet gratis en el AICM?; aeropuerto lanza licitación para contratar Wi-Fi 7G a pasajeros

Suegro y cuñado de Iván Archivaldo Guzmán, líder de "Los Chapitos", declaran en FGR Jalisco; esperan traslado a penal

Ejecutivo no tiene facultad para eliminar impuesto a videojuegos: Monreal; corresponde al legislador corregirlo, dice

América y New England Patriots, una nueva hermandad, ¿Compartirán el mismo dueño?

Dan golpe a "Los Chapitos"; caen suegro y cuñado de Iván Archivaldo Guzmán

Nochebuena con mucho frío; SMN prevé temperaturas de -10 grados en el centro y norte del país

Tribunal de Disciplina inhabilita a juez federal de Guerrero; es acusado de hostigamiento sexual y uso indebido de facultades

CDMX, la zona con más inflación en la víspera de Navidad

Por mayoría de votos, Sheinbaum suspende mañaneras hasta el 29 de diciembre; adelanta que comerá romeritos en Navidad

Dan $932 mil a 8 dueños de negocios vandalizados el 2 de octubre

Padre del pequeño Federico, víctima de accidente aéreo en Galveston, obtiene visa humanitaria; traerá su cuerpo y a su esposa, quien sobrevivió

El grupo islamista palestino Hamas negó las acusaciones de de violar el alto el fuego, después de que un soldado israelí sufriera heridas leves tras la detonación de un artefacto explosivo en una operación en , alegando que se debió a "bombas que Israel dejó atrás".

"Se trata de bombas que Israel dejó atrás", dijo brevemente , alto funcionario de Hamas, quien añadió que han informado del incidente a los mediadores a cargo de la tregua en Gaza, que entró en vigor el pasado 10 de octubre, pero que sigue dejando un "goteo" de muertos continuo en la Franja diariamente.

"La continua negativa pública (de Hamas) a desarmarse constituye una flagrante violación, y hoy, una vez más, sus violentas intenciones y violaciones se vieron confirmadas con la detonación de un artefacto explosivo improvisado que hirió a un oficial de las Fuerzas de Defensa de Israel", había afirmado horas antes la oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en un comunicado.

Y advirtió: "Israel responderá en consecuencia".

El gobierno reiteró en su mensaje que Hamas debe cumplir lo pactado en el marco de la tregua, lo que "incluye su salida del gobierno en Gaza, la desmilitarización del enclave y un proceso de desradicalización".

Por su parte, los portavoces del Ejército israelí informaron este miércoles en un comunicado que el artefacto explosivo fue detonado contra un vehículo blindado durante una operación "para despejar la zona de Rafah de infraestructuras terroristas".

Como resultado, un oficial de combate sufrió "heridas leves" y fue evacuado a un hospital para recibir tratamiento médico.

Los muertos en la Franja de Gaza superan los 70.900 -la mayoría civiles, entre ellos más de 20.000 menores de edad- mientras que los heridos ascienden a más de 171.000 desde el 7 de octubre de 2023. Foto: AFP
Segunda fase del acuerdo de paz en Gaza

La segunda fase del acuerdo en Gaza, auspiciado por el presidente estadounidense, Donald Trump, junto a países mediadores, recoge la retirada total de las tropas israelíes, además del desarme de las milicias palestinas, la reconstrucción de Gaza y la creación de un Gobierno de transición.

La primera etapa del acuerdo, que entró en vigor el 10 de este octubre, incluía el cese de las hostilidades, además de la liberación de todos los rehenes por parte de Hamas (queda aún un último cuerpo) y de detenidos palestinos en el lado israelí.

Israel también debía permitir el ingreso de ayuda humanitaria en Gaza, que ha aumentado pese a que continúan las restricciones.

Los muertos en la Franja de Gaza superan los 70.900 -la mayoría civiles, entre ellos más de 20.000 menores de edad- mientras que los heridos ascienden a más de 171.000 desde el 7 de octubre de 2023, según cifras del Ministerio de Sanidad gazatí.

