Washington.- Estados Unidos impuso sanciones a dos jueces de la Corte Penal Internacional (CPI) por supuestamente investigar, arrestar o enjuiciar a ciudadanos israelíes sin el consentimiento de Israel y por votar a favor de la decisión de la Corte contra la apelación del estado judío el 15 de diciembre.
"La CPI ha persistido en acciones politizadas contra Israel, lo que sienta un precedente peligroso para todas las naciones. No toleraremos los abusos de poder de la CPI que violan la soberanía de Estados Unidos e Israel y someten indebidamente a ciudadanos estadounidenses e israelíes a su jurisdicción", anunció el secretario de Estado, Marco Rubio, en un comunicado.
Los jueces sancionados son Gocha Lordkipanidze, de Georgia, y Erdenebalsuren Damdin, de Mongolia.
Lee también Trump firma orden ejecutiva para sancionar a Corte Penal Internacional; acusa que organismo emprendió acciones "ilegítimas" contra EU
CPI acusa “ataque flagrante” a su independencia por sanciones de EU
Al respecto, la Corte Penal Internacional (CPI) advirtió que la nueva ronda de sanciones de Estados Unidos contra jueces del tribunal por negarse a frenar la investigación sobre Israel por presuntos crímenes en Palestina es “un ataque flagrante contra la independencia” de la institución y prometió seguir trabajando “con independencia e imparcialidad”.
La CPI subrayó que “este tipo de medidas” contra jueces y fiscales elegidos por los países miembros del tribunal “socavan el Estado de derecho” y advirtió de que “cuando se amenaza a los actores judiciales por aplicar la ley es el propio orden jurídico internacional el que queda en riesgo”.
La Corte cerró el lunes una de las principales vías legales abiertas por Israel para frenar o retrasar el avance de la investigación sobre presuntos abusos de derechos humanos en Palestina, al rechazar su último recurso y confirmar que el tribunal mantiene su competencia sobre los hechos ocurridos tras el ataque del grupo islamista Hamas el 7 de octubre de 2023.
En una sentencia larga y de carácter técnico, los jueces de la Sala de Apelaciones concluyeron que la investigación iniciada en 2021, tras una solicitud de la Autoridad Palestina en 2018, ya abarca los presuntos crímenes cometidos antes y después del 7 de octubre y de la posterior ofensiva militar israelí en la Franja de Gaza.
Lee también Trump pone a la CPI bajo amenaza existencial
"Estados Unidos e Israel no son parte del Estatuto de Roma y, por lo tanto, rechazan la jurisdicción de la CPI", recuerda el comunicado publicado hoy desde Washington, tras asegurar que continuarán respondiendo con consecuencias significativas y tangibles a las acciones legales "abusivas y a las extralimitaciones" de la CPI.
Esta decisión llega en un momento especialmente sensible, con la Corte manteniendo vigentes las órdenes de arresto contra el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y su exministro de Defensa, Yoav Galant.
Las sanciones anteriores impuestas por el gobierno Trump, que afectaron a tres fiscales y a seis jueces, por la investigación de la CPI sobre Israel por sus presuntos crímenes en Palestina, ya demostraron tener un fuerte impacto en la vida de los funcionarios afectados.
