Encuesta: aumenta consumo de drogas en adultos; baja en jóvenes

Mundial 2026: ¿Internet gratis en el AICM?; aeropuerto lanza licitación para contratar Wi-Fi 7G a pasajeros

Suegro y cuñado de Iván Archivaldo Guzmán, líder de "Los Chapitos", declaran en FGR Jalisco; esperan traslado a penal

Ejecutivo no tiene facultad para eliminar impuesto a videojuegos: Monreal; corresponde al legislador corregirlo, dice

América y New England Patriots, una nueva hermandad, ¿Compartirán el mismo dueño?

Dan golpe a "Los Chapitos"; caen suegro y cuñado de Iván Archivaldo Guzmán

Nochebuena con mucho frío; SMN prevé temperaturas de -10 grados en el centro y norte del país

Tribunal de Disciplina inhabilita a juez federal de Guerrero; es acusado de hostigamiento sexual y uso indebido de facultades

CDMX, la zona con más inflación en la víspera de Navidad

Por mayoría de votos, Sheinbaum suspende mañaneras hasta el 29 de diciembre; adelanta que comerá romeritos en Navidad

Dan $932 mil a 8 dueños de negocios vandalizados el 2 de octubre

Padre del pequeño Federico, víctima de accidente aéreo en Galveston, obtiene visa humanitaria; traerá su cuerpo y a su esposa, quien sobrevivió

El presidente estadounidense, , lanzó un nuevo ataque contra los programas de comedia nocturnos, blanco predilecto de sus críticas, y las cadenas de televisión en general, amenazando una vez más con revocar sus .

Trump empleó un lenguaje particularmente hostil para exigir la cancelación del programa del actor , en un mensaje publicado la noche del martes en su plataforma Truth Social.

La cadena "debería sacarlo YA, es lo único humano que se puede hacer", exigió el presidente, calificando al popular comediante de "desastre patético".

Lee también

Utilizó el verbo inglés "put to sleep", generalmente usado para describir el acto de sacrificar animales.

CBS ya había anunciado que el programa nocturno presentado por Colbert finalizaría en mayo.

"Si los noticieros y programas nocturnos de las cadenas son casi 100% negativos respecto al presidente Donald J. Trump, MAGA (el movimiento trumpista "Hagamos a Estados Unidos grande otra vez") y el Partido Republicano, ¿no deberían revocarse sus valiosas licencias de transmisión? Yo digo que sí", escribió el republicano, de 79 años, en otro mensaje, reiterando una amenaza que ya había hecho.

La decisión de poner fin al programa de Colbert provocó que los opositores de Trump denunciaran censura.

Jimmy Kimmel y Donald Trump. Fotos: Randy Holmes / AP y Facebook @DonaldTrump
Jimmy Kimmel y Donald Trump. Fotos: Randy Holmes / AP y Facebook @DonaldTrump

Un cambio con sesgo "anticonservador" en la televisión de EU

El presidente republicano logró meses atrás que Paramount -empresa matriz de CBS- aceptara pagar 16 millones de dólares para poner fin a una demanda en la que alegaba que el programa "60 Minutes" de la cadena había editado una entrevista con su rival demócrata en las elecciones, Kamala Harris, para favorecerla.

El fin de semana pasado, la nueva editora jefe de la cadena, Bari Weiss, canceló a último minuto la emisión de un reportaje sobre la cuestionada megacárcel salvadoreña a la que Trump ha enviado migrantes indocumentados.

Otra cadena, ABC, suspendió brevemente a su estrella del programa nocturno de entrevistas, Jimmy Kimmel, antes de reincorporarlo y extender su contrato por un año más, hasta mediados de 2027.

Lee también

El presidente de Estados Unidos quiere transformar el panorama mediático que, según él, se caracteriza por un sesgo anticonservador. Colocó a uno de sus aliados, Brendan Carr, al frente del regulador audiovisual estadounidense, la Federal Communications Commission (FCC).

Carr causó revuelo recientemente durante una audiencia en el Congreso al afirmar que "la FCC no es formalmente una agencia independiente", lo que implica que sus acciones podrían, por lo tanto, estar alineadas con las prioridades políticas de la Casa Blanca.

