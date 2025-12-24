Más Información

El Gobierno del presidente estadounidense, , planea detener a 80.000 inmigrantes en varios almacenes industriales del país que convertirá en centros de detención, según informa este miércoles en exclusiva .

De acuerdo con un borrador revisado por el rotativo, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas () planea retener a inmigrantes en centros de procesamiento para luego trasladarlos a alguno de estos almacenes y finalmente deportarlos.

Estas instalaciones albergarán cada una entre 5.000 y 10.000 personas y se ubicarán en los estados de Virginia, Texas, Luisiana, Arizona, Georgia y Misuri.

La mayoría de estos almacenes se encuentran en áreas lideradas por el Partido Republicano, destaca el periódico, aunque está previsto que dos de ellos se ubiquen en Stafford (Virginia) y Kansas City (Misuri), ciudades dirigidas por demócratas.

El resto de ciudades que albergarán estos grandes centros de detención son Hutchins y Baytown (Texas); Hammond (Luisiana); Glendale (Arizona) y Social Circle (Georgia).

Detenciones de migrantes por ICE Foto: AP
Centros de detención de migrantes

Mientras, otras regiones serán la sede de nuevos centros de procesamiento que contarán con entre 500 y 1.500 camas, como Chester (Nueva York), Salt Lake City o Los Fresnos (Texas).

El Post anota que ICE pretende compartir este borrador con empresas privadas de detención esta misma semana.

Los nuevos centros de detención "minimizarán los costos, acortarán los tiempos de procesamiento, limitarán la duración de las estadías, acelerarán el proceso de deportación y promoverán la seguridad, la dignidad y el respeto" de los detenidos, según el borrador revisado por el medio.

Sus estructuras se modificarán para incluir unidades de alojamiento con duchas y baños, cocina, comedores, áreas recreativas e incluso una biblioteca.

Según datos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) publicados hace dos semanas, desde el 20 de enero de 2025 Estados Unidos ha deportado a más de 605.000 migrantes, en respuesta al plan de deportaciones masivas de la Administración de Trump.

sg/LL

