Lagos.- Las autoridades nigerianas confirmaron que lanzaron ataques aéreos de manera conjunta con Estados Unidos contra objetivos del grupo terrorista Estado Islámico (EI) en el noroeste de Nigeria, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara esos bombardeos como respuesta a una supuesta "masacre" de cristianos en ese país africano.
"Las Fuerzas Armadas de Nigeria, en colaboración con Estados Unidos de América, han llevado a cabo con éxito operaciones de ataque de precisión contra elementos extranjeros identificados, vinculados al EI, que operan en zonas del noroeste de Nigeria", declaró el portavoz de las Fuerzas Armadas, teniente general Samaila Uba.
"Los ataques se basaron en información fidedigna y una cuidadosa planificación operativa, con el objetivo de debilitar la capacidad operativa de los terroristas, minimizando al mismo tiempo los daños colaterales", explicó Uba en un comunicado.
Lee también Trump dice que EU lanzó "numerosos" ataques contra el Estado Islámico en Nigeria; advertí que "se desataría un infierno y lo hubo"
Ministro nigeriano habló con Marco Rubio antes y después del ataque
El ministro nigeriano de Asuntos Exteriores, Yusuf Tuggar, reveló este viernes que habló con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, antes del ataque.
"Nigeria proporcionó información de inteligencia para el ataque estadounidense en Nigeria. Hablé con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, durante 19 minutos antes del ataque, y acordamos hablar con el presidente (nigeriano, Bola Ahmed) Tinubu para obtener su visto bueno, y él lo dio”, declaró Tuggar al canal de televisión local Channels TV.
"Tras la aprobación, volví a hablar con Marco Rubio 5 minutos antes de que se lanzara el ataque contra los terroristas", precisó el jefe de la diplomacia nigeriana.
Lee también Reportan explosión en mezquita de Nigeria; ocurrió durante sesión de oraciones
Su oficina añadió en su comunicado que el ataque se dio en el marco de la "cooperación estructurada" contra el terrorismo que mantienen con Estados Unidos, y que incluye "el intercambio de inteligencia, la coordinación estratégica y otras formas de apoyo conforme al derecho internacional y el respeto mutuo de la soberanía".
