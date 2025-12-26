Más Información

Operan en México agentes de seguridad de 14 países: Cancillería

Flamencos rosados visitan el lago de Texcoco

“No hay ni señas de la casa, todo se destruyó”, relata Genaro Montiel, quien duerme en la calle por inundación en Veracruz

Belinda marcó el ritmo del año 2025

Los Cowboys encuentran su regalo

Dictan prisión preventiva a suegro y cuñado de Iván Archivaldo; son los presuntos operadores financieros de "Los Chapitos"

Él es "El Panu", operador y jefe de sicarios de "Los Chapitos" que estuvo presente en el Culiacanazo; fue asesinado en Zona Rosa

Desaparecen 3 estudiantes en Acapulco; tras bloqueo de familiares, autoridades se comprometen a realizar búsqueda

Cae en Chiapas Yoel Alter, integrante de secta religiosa Lev Tahor; es acusado de trata de personas contra menores

Llega a Texas el padre del menor fallecido en accidente aéreo de la Semar; va por el cuerpo de su hijo y a ver a su esposa

Sarampión golpeó a los más pobres de Guerrero

Desaparecen seis jóvenes procedentes del norte

Lagos.- Las autoridades nigerianas confirmaron que lanzaron ataques aéreos de manera conjunta con Estados Unidos contra objetivos del grupo terrorista Estado Islámico (EI) en el noroeste de , después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara esos bombardeos como respuesta a una supuesta "masacre" de cristianos en ese país africano.

"Las Fuerzas Armadas de Nigeria, en colaboración con Estados Unidos de América, han llevado a cabo con éxito operaciones de ataque de precisión contra elementos extranjeros identificados, vinculados al EI, que operan en zonas del noroeste de Nigeria", declaró el portavoz de las Fuerzas Armadas, teniente general Samaila Uba.

"Los ataques se basaron en información fidedigna y una cuidadosa planificación operativa, con el objetivo de debilitar la capacidad operativa de los terroristas, minimizando al mismo tiempo los daños colaterales", explicó Uba en un comunicado.

Ministro nigeriano habló con Marco Rubio antes y después del ataque

El ministro nigeriano de Asuntos Exteriores, Yusuf Tuggar, reveló este viernes que habló con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, antes del ataque.

"Nigeria proporcionó información de inteligencia para el ataque estadounidense en Nigeria. Hablé con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, durante 19 minutos antes del ataque, y acordamos hablar con el presidente (nigeriano, Bola Ahmed) Tinubu para obtener su visto bueno, y él lo dio”, declaró Tuggar al canal de televisión local Channels TV.

"Tras la aprobación, volví a hablar con Marco Rubio 5 minutos antes de que se lanzara el ataque contra los terroristas", precisó el jefe de la diplomacia nigeriana.

Su oficina añadió en su comunicado que el ataque se dio en el marco de la "cooperación estructurada" contra el terrorismo que mantienen con Estados Unidos, y que incluye "el intercambio de inteligencia, la coordinación estratégica y otras formas de apoyo conforme al derecho internacional y el respeto mutuo de la soberanía".

