Trump dice que EU lanzó "numerosos" ataques contra el Estado Islámico en Nigeria; advertí que "se desataría un infierno y lo hubo"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que su país lanzó "numerosos" ataques contra el Estado Islámico (EI) en Nigeria.

En Truth Social el mandatario añadió que "esta noche, bajo mi dirección como Comandante en Jefe, Estados Unidos lanzó un poderoso y letal ataque contra la escoria terrorista de ISIS en el noroeste de Nigeria, que ha estado atacando y asesinando brutalmente, principalmente, a cristianos inocentes, a niveles nunca vistos en muchos años, ¡e incluso siglos!".

Añadió que "previamente les advertí a estos terroristas que si no detenían la masacre de cristianos, se desataría un infierno, y esta noche lo hubo. El Departamento de Guerra ejecutó numerosos ataques perfectos, como sólo Estados Unidos es capaz de hacer. Bajo mi liderazgo, nuestro país no permitirá que prospere el terrorismo islámico radical. Que Dios bendiga a nuestras Fuerzas Armadas y les deseo una FELIZ NAVIDAD a todos, incluidos los terroristas muertos, que serán muchos más si continúa su masacre de cristianos".

Una bomba explotó el miércoles por la noche durante las oraciones en una mezquita en la ciudad de Maiduguri, en el noreste de Nigeria, y mató a cinco personas en lo que la policía describió como un probable ataque suicida.

Otras 35 personas resultaron heridas, según la policía.

Nahum Daso, portavoz del comando de policía en el estado de Borno, dijo en un comunicado que se encontraron fragmentos de un posible chaleco suicida en el lugar.

El atentado se suma a una serie de ataques en la volátil región norte de Nigeria, donde el país combate contra múltiples grupos armados, como Boko Haram y su grupo disidente, la Provincia del Estado Islámico en África Occidental.

Varios miles de personas han sido asesinadas y millones se han visto desplazadas de sus hogares desde 2009, según Naciones Unidas.

Ningún grupo ha reivindicado el ataque, pero el empleo de atacantes suicidas ha sido una característica de Boko Haram, un grupo armado islamista que anteriormente ha reclamado la autoría de muchos de estos ataques en toda la región noreste.

Los analistas dicen que el uso de atacantes suicidas por parte del grupo ha disminuido en los últimos años, pero aún tiene la capacidad de hacerlo. En julio de 2024, un ataque suicida en tres frentes en una ceremonia de boda en Borno reavivó el espectro de una nueva campaña de esos ataques por parte del grupo armado.