Entran en vigor en EU aranceles del 25% para camiones que afectan especialmente a México

Aseguran 250 mil litros de huachicol y 12 pipas en inmueble que simulaba manejo de residuos en Veracruz; hay 8 detenidos

Gobierno de Trump dice al Congreso que no necesita su aprobación para atacar a presuntos narcotraficantes en América Latina

Desfile de Día de Muertos 2025. Sigue la cobertura minuto a minuto

Reportan problemas para hacer transferencias; "muere" SPEI este 1 de noviembre

Muere a tiros, sobrino de Hipólito Mora, y esposa; autoridades no han explicado el hecho

Octubre cierra con 50 asesinatos diarios en México; es el mes con menos víctimas del 2025

Vigilantes de la UNAM son vinculados a proceso por su probable participación en el homicidio de aficionado de Cruz Azul

Caen dos estadounidenses en la CDMX buscados por conspiración criminal en EU; serán deportados

Sheinbaum presenta ofrenda del Día de Muertos en Palacio Nacional; la dedica a mujeres indígenas de México

Dan 12 años de prisión a huachicolero en Hidalgo; fue detenido con más de 42 mil litros de petróleo crudo

Muere el priista Francisco Rojas, exdirector de Pemex y CFE; Alito Moreno externa sus condolencias

El presidente estadounidense amenazó el sábado con enviar fuerzas militares a si el país más poblado de África no detiene lo que él describió como el "asesinato de cristianos" por "terroristas" islamistas.

"Si el gobierno de Nigeria continua permitiendo el asesinato de cristianos, cesara de inmediato toda ayuda y asistencia a Nigeria, y puede muy bien ir a ese país ahora en desgracia 'con una lluvia de fuego' a borrar por completo a los terroristas islámicos que están cometiendo estas terribles atrocidades", dijo en Truth Social.

El líder republicano, que ha perseguido sin éxito una postulación al Premio Nobel de la Paz, dijo que pidió al Pentágono que elaborara un posible plan de ataque, tras advertir que el cristianismo estaba "enfrentando una amenaza existencial en Nigeria".

El ejército de Nigeria en la zona de Kaduna Birnin Gwari en Nigeria, el 8 de marzo del 2024. Foto: AP
El ejército de Nigeria en la zona de Kaduna Birnin Gwari en Nigeria, el 8 de marzo del 2024. Foto: AP

"Estoy, por tanto, instruyendo a nuestro Departamento de Guerra a prepararse para una posible acción. Si atacamos será rápido, feroz y dulce".

Trump advirtió al gobierno de Nigeria a que actúe "rápido".

Nigeria está envuelta en numerosos conflictos que, según expertos, han causado por igual la muerte de cristianos y musulmanes.

El viernes, Trump publicó, sin pruebas, que "miles de cristianos están siendo asesinados (y) los islamistas radicales son responsables de esta masacre".

