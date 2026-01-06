Más Información

Birmex planea lograr 100% de abasto de medicamentos en 2029; se busca transformar el modelo operativo

Birmex planea lograr 100% de abasto de medicamentos en 2029; se busca transformar el modelo operativo

Petrolera Chevron envía al menos 11 buques cisterna a Venezuela; "seguimos operando en total cumplimiento con las leyes"

Petrolera Chevron envía al menos 11 buques cisterna a Venezuela; "seguimos operando en total cumplimiento con las leyes"

Trump alertó a ejecutivos petroleros un mes antes de la caída de Maduro en Venezuela; "prepárense", les dijo

Trump alertó a ejecutivos petroleros un mes antes de la caída de Maduro en Venezuela; "prepárense", les dijo

Desaparecen cinco adolescentes en Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco; autoridades abren carpeta de investigación

Desaparecen cinco adolescentes en Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco; autoridades abren carpeta de investigación

Emilio Azcárraga Jean vende participación minoritaria de Televisa; Bernardo Gómez y Alfonso de Angoitia compran acciones por partes iguales

Emilio Azcárraga Jean vende participación minoritaria de Televisa; Bernardo Gómez y Alfonso de Angoitia compran acciones por partes iguales

Trump evalúa intervención militar en Groenlandia; Casa Blanca confirma que se estudian “diversas opciones”

Trump evalúa intervención militar en Groenlandia; Casa Blanca confirma que se estudian “diversas opciones”

Culiacán, Sin.- En el interior de una taquería, ubicada en la colonia Guadalupe de la ciudad de Culiacán, asesinaron a balazos a dos personas del sexo masculino, sin que se conozca si estos eran empleados del negocio o comensales.

Según la información que se ha dado a conocer que en la taquería, denominada “El Champion”, ubicada en la calle Río Mocorito y la avenida Nicolas Bravo, personas armadas, ingresaron hasta el área de sanitarios y dispararon contra dos hombres, uno de ellos identificado en forma preliminar como Jasiel “N”.

Lee también

Las autoridades al recibir el reporte de continuas de fuego en un negocio de comida, dispusieron un operativo de cobertura, sin embargo, los presuntos agresores lograron huir del lugar.

Ninguna autoridad a dado a conocer los avances sobre las investigaciones de este en una taquería muy conocida de ese sector, la cual, funciona todo el día, por lo que se desconoce si las víctimas buscaron refugio en los sanitarios.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]