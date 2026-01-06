Más Información
Culiacán, Sin.- En el interior de una taquería, ubicada en la colonia Guadalupe de la ciudad de Culiacán, hombres armados asesinaron a balazos a dos personas del sexo masculino, sin que se conozca si estos eran empleados del negocio o comensales.
Según la información que se ha dado a conocer que en la taquería, denominada “El Champion”, ubicada en la calle Río Mocorito y la avenida Nicolas Bravo, personas armadas, ingresaron hasta el área de sanitarios y dispararon contra dos hombres, uno de ellos identificado en forma preliminar como Jasiel “N”.
Las autoridades al recibir el reporte de continuas detonaciones de armas de fuego en un negocio de comida, dispusieron un operativo de cobertura, sin embargo, los presuntos agresores lograron huir del lugar.
Ninguna autoridad a dado a conocer los avances sobre las investigaciones de este doble homicidio en una taquería muy conocida de ese sector, la cual, funciona todo el día, por lo que se desconoce si las víctimas buscaron refugio en los sanitarios.
