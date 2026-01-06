Más Información

Culiacán, Sin.- Con del voto mayoritario de los miembros del Congreso del Estado, a propuesta del ejecutivo estatal, Sandra Guadalupe Angulo Cazarez, fue ratificada en el cargo de , dependencia que asumirá las funciones de la recién extinta Comisión Estatal de Información Pública.

El lunes pasado, en la ciudad de los Mochis, en su tradicional conferencia semanal, el gobernador del estado,anunció nuevos ajustes en su gabinete, con la destitución del Tesorero Estatal, Miguel López y el relevo en el cargo de la Secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas, María Guadalupe Ramírez Zepeda.

Adelantó que ya había enviado un oficio al Poder Legislativo para la ratificación de la nueva funcionaria, la cual cuenta con un largo historial en la función pública de profesión abogada, con la que ya había platicado, referente a que no relajara el equipo de trabajo, puesto que Sinaloa, se ubica dentro de los cinco estados en el país con mayor transparencia y sin observaciones.

Congreso del Estado de Sinaloa (06/01/2026). Foto: Especial

En la sesión, la diputada del puntualizó su apoyo a la ratificación de Sandra Guadalupe. Por tratarse de un perfil técnico y no político, pero, aclaró que su respaldo, no representa un cheque en blanco en su desempeño en el nuevo cargo.

Con 37 votos, de los cuarenta miembros de la actual legislatura local, la presidenta de la Junta de Coordinación Política, diputada Teresa Guerra Ochoa citó que la nueva Secretaria, cumple con los requisitos legales y posee el perfil idóneo para ejercer el cargo.

