Ese sábado avanzó en comisiones del Congreso de la Ciudad de México la reforma que elimina al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INFOCDMX) como organismo constitucional autónomo y da paso a un órgano de transparencia desconcentrado que estará a cargo de la Secretaría de la Contraloría del gobierno capitalino.

La discusión del dictamen se dio entre las declaraciones de morenistas de que la transparencia no se eliminará sino que se transformará y de la postura de los panistas, de que es un retroceso.

En el dictamen se determinó que la defensa y garantía del derecho de acceso a la información pública, privacidad y protección de datos personales, estará a cargo de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México a través del órgano desconcentrado que para tal efecto prevea la ley, así como de las autoridades garantes que corresponda.

Además se propone en un artículo cuarto transitorio, la naturaleza del ente público que habrá de sustituir al actual instituto, el proceso de transición y destino de los recursos humanos, financieros, materiales y tecnológicos, así como los registros, padrones, plataformas y sistemas electrónicos y el trámite que se dará al momento de entrar en vigor la legislación secundaria serán concluidos por la Secretaría de la Contraloría General. También se garantiza que los servidores públicos no perderán sus derechos laborales.

El Congreso de la Ciudad de México tendrá un plazo máximo de 180 días naturales para realizar las adecuaciones necesarias a las leyes que correspondan para dar cumplimiento a la creación del nuevo órgano.

En el debate, el morenista, Víctor Hugo Romo, dijo que no se extingue el órgano de transparencia, rendición de cuentas y protección de datos, “solamente se transforma, se homologa, de acuerdo a la constitución federal y los cambios que hubo en esa materia. Se preservan, se consolidan los derechos fundamentales de los ciudadanos y ciudadanas, que es la transparencia y la protección de datos”, apuntó.

“Hoy solamente estamos formando, dándole vida al nuevo órgano de transparencia, que se denominará órgano desconcentrado, sectorizado a la Secretaría de la Contraloría, y se da un margen de 180 para que se adecúen alrededor de 10 ordenamientos, leyes secundarias, como la ley orgánica, la ley de transparencia, en fin. Que quede aquí muy claro, es un órgano garante de la transparencia, de la protección de datos”, sostuvo.

La panista, Daniela Álvarez Camacho aseguró que el dictamen implica la desaparición del organismo garante de transparencia de la Ciudad de México, lo que implica un retroceso.

“Lo digo con toda claridad, es un retroceso institucional lo que es para la ciudad y también para nuestro sistema local de rendición de cuentas. No tendría por qué ocultarlo, maquillarlo o disminuirlo, las y los capitalinos merecen honestidad. Sin embargo, y es fundamental entenderlo, esta decisión no surge de un capricho local. Estamos frente a un mandato federal derivado de la reforma constitucional aprobada recientemente”, concluyó.

