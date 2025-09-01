El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (InfoCDMX) se transformará en el Instituto de Transparencia para el Pueblo.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el presidente de la Comisión de Transparencia del Congreso local, Víctor Hugo Romo, detalló que este nuevo organismo dejará de ser autónomo y pasará a ser descentralizado; además, su titular será designado por el Poder Ejecutivo de la Ciudad.

“El debate ahorita solamente está en si es descentralizado no sectorizado o descentralizado sectorizado. Sectorizado significa que dependería de la Secretaría de la Contraloría el Instituto de Transparencia para el Pueblo, que va a ser su nombre, y no sectorizado es que dependería del Ejecutivo y no de alguna secretaría en lo particular”, explicó.

Dijo que lo ideal sería que fuera no sectorizado para depender directamente del Ejecutivo.

Se prevé que el InfoCDMX deje de funcionar el 1 de diciembre para dar paso a una comisión de transición. El 1 de enero de 2026 asumiría el cargo el nuevo titular para comenzar a operar 1 de febrero.