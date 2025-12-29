Grupos musicales, pantallas gigantes, servicio de catering y dos megaproducciones con más de 100 personas que ofrecieron servicios de distintos tipos fue parte de lo que contrató la dirigencia nacional del Partido Acción Nacional (PAN) para su relanzamiento el pasado 18 de octubre, servicios por los que gastó 4.7 millones de pesos.

De acuerdo con informes de transparencia, el partido albiazul celebró dos contratos para su “renacimiento”, uno por 224 mil 876 pesos para la realización de un evento en el Frontón México, y uno más por 4.5 millones de pesos para el acto desarrollado en el Ángel de la Independencia.

Y aunque en dichos eventos el PAN anunció una “nueva era” que incluye el fin de las alianzas partidistas (específicamente con el PRI) para futuras elecciones (como las de 2027), la producción estuvo a cargo de Félix Víctor Ramírez Alfonsín, director general de Malra Producciones y proveedor favorito de la oposición, destacado por haber hecho posible varios eventos de los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la Revolución Democrática en la campaña presidencial de Xóchitl Gálvez.

En el Ángel de la Independencia, la productora proporcionó cinco pantallas led, monitores para teleprompter, sonorización, microfonización, cámaras Sony full HD, un paquete de cuatro cañones de CO2 de efectos especiales. Foto: Tomada de X

El primero de los contratos es el TN/DGA/25/149, para la realización del evento denominado “relanzamiento del Partido Acción Nacional”, que se llevó a cabo el día 18 de octubre de 2025 en las instalaciones del inmueble Frontón México.

El evento se desarrolló de las 09:00 a las 12:00 horas, y se pagó un total de 123 mil 660 pesos al grupo Nueva Música Escencial S.A. de C.V., encargado de amenizar y producir el acontecimiento.

Dicho pago incluyó a un operador de consola, un técnico de audio, tres microfonistas, un runner de audio, personal para instalar el escenario, un operador de sistema RF, personal de iluminación, un operador de consola, seguidorista de video, operador de CCTV y videocontrol, operador de switcher, dos camarógrafos, un coordinador y se rentaron dos generadores eléctricos, entre otras cosas.

En su respuesta a EL UNIVERSAL, el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PAN puntualizó que los eventos de relanzamiento del partido político en el Frontón México y en el Ángel de la Independencia, realizados el pasado 18 de octubre, representaron 4.6% de su presupuesto mensual asignado por el Instituto Nacional Electoral (INE).

También incluyó la realización de un “ensayo” previo al evento, en el que participó personal de audio, video, iluminación y microfonista.

E incluyó el pago por el uso del bien inmueble, es decir, la renta del Frontón México, que tuvo un costo de 38 mil 793 pesos.

Adicionalmente se pagaron 70 mil 198 pesos por concepto de “gastos operativos”, para tres personas para servicio de mantenimiento, un jefe de limpieza, 12 personas de limpieza, una jefa de hostes, 12 hostes y 13 elementos de seguridad e, insumos para la limpieza.

El contrato fue firmado por Itzel Abigail Arellano, representante legal del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, y Víctor Manuel Reyes Gallegos, representante legal del grupo Nueva Música Esencial S.A. de C.V.

Aunque dicho contrato costó 193 mil 859 pesos, se le sumaron 31 mil 17 pesos de IVA, para dar un total de 224 mil 876 pesos.

El segundo contrato fue el TN/DGA/25/016, para la realización del relanzamiento en el Ángel de la Independencia, en el que contrataron a Félix Víctor Ramírez Alfonsín, director general de Malra Producciones.

Entre sus principales clientes se encuentran los partidos de oposición del PRI, PAN y PRD, destacando las campañas de la excandidata a la Presidencia de la República, Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz, en el marco del Proceso Electoral Federal Ordinario 2023-2024.

Malra Producciones organizó eventos para Xóchitl Gálvez en la precampaña del 17 de diciembre de 2023 en Boca del Río, Veracruz, por los que cobró 184 mil 518 pesos; también cobró 720 mil pesos al PRI por la realización de 13 eventos distintos para la entonces precandidata, que incluyó giras por Tijuana, Ensenada y Querétaro; asimismo, percibió la cantidad de 404 mil 89 pesos por la realización de otros eventos en los estados de Coahuila y Puebla en favor de Gálvez Ruiz.

En lo que respecta al relanza miento de Acción Nacional en el Ángel de la Independencia, Félix Víctor Ramírez Alfonsín cobró 4 millones 517 mil 62 pesos.

La producción del evento incluyó la renta de cinco pantallas led de seis metros de base por 4.5 metros de altura, sonorización y microfonización, renta de cámaras Sony full HD, monitores para teleprompter, un paquete de cuatro cañones de CO2 de efectos especiales.

Además, la renta del escenario principal, la instalación de dos templetes para prensa, montaje de las estructuras, transporte de producción que constó de un tráiler, ocho Torton, una camioneta sprinter y un tándem con redilas, dos plantas de luz, renta de carpas, sillas, mesas, espejos y servicio de catering.

También incluyó el pago de más de 60 personas, siendo operadores de video, técnicos de audio, técnicos de video, ingenieros en sistemas, switcher, coordinador de contenidos, tres camarógrafos, dos coordinadores de producción, director de cámaras, staff de montaje y desmontaje, así como cuatro live views para cámaras portátiles con licencia para transmisión en vivo.

De igual forma, el pago incluyó la impresión de 2 mil stickers, la impresión de 12 carteles, decenas de impresiones sublimadas y pendones con los logos del PAN, la renta de 30 baños portátiles y un grupo un grupo musical tropical.

Por la realización de los eventos tanto en el Frontón México, como en el Ángel de la Independencia, el Partido Acción Nacional pagó 4 millones 741 mil 938 pesos.

Al respecto, el Comité Ejecutivo Nacional del blanquiazul puntualizó que dicho gasto implicó el uso de 4.6% del presupuesto mensual que tiene autorizado por el Instituto Nacional Electoral (INE), es decir, 102.8 millones de pesos.

“El costo del evento de relanzamiento del PAN en el Frontón México y en el Ángel de la Independencia representó 4.6% del presupuesto mensual asignado a este partido político, el cual fue utilizado para los fines específicos que autoriza la Constitución Política y la Ley General de Partidos Políticos, ya que se usó para la promoción de su objeto partidista tendiente a la renovación de sus valores, de apertura a la ciudadanía con una imagen renovada y dinámica que fomente la participación de la ciudadanía en la vida democrática.

“Asimismo, se le informa que el rediseño y relanzamiento del partido está alineado a sus fines estatutarios, y fue debidamente comprobado y reportado al INE, argumentaron a solicitud expresa de EL UNIVERSAL.