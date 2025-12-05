El coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya, ante la controversia de los votos nulos que emitieron varios senadores panistas no fueron en contra de la designación de Ernestina Godoy al frente de la FGR, informó que su bancada dejó constancia por escrito de su rechazo absoluto a la terna enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum para ocupar la titularidad de la Fiscalía General de la República (FGR).

Expuso el documento entregado a la presidenta de la Mesa Directiva del Senado y subrayó que la posición del grupo parlamentario fue votar en contra de la terna, independientemente de cómo se haya expresado cada senador en su papeleta.

En rueda de prensa argumentó que el oficio remitido —del cual exhibió el acuse de recibido— solicita que la postura del PAN se integre al Diario de los Debates, con el fin de “evitar cualquier duda o interpretación equivocada” sobre el sentido de su voto.

Aprueba pleno del Senado 10 candidaturas a titularidad de FGR (02/12/2025). Foto: Diego Simón Sánchez / EL UNIVERSAL

“Queremos dejar constancia escrita de que la posición del grupo parlamentario del PAN aquí en el Senado de la República fue en contra de la terna presentada por la presidenta”, afirmó.

El coordinador del PAN detalló que antes de la votación se les informó formalmente que, tratándose de un sufragio por cédula, solo existen dos posibilidades: votar a favor de alguna de las personas propuestas o votar en contra de la terna completa.

En ese marco, explicó que todos los senadores panistas optaron por esta segunda opción, aún cuando la forma de manifestarlo en la papeleta fue diversa.

“En algunas papeletas se tachó, en otras se rayoneó; en algunas se escribió ‘en contra’, en otras ‘no a la mafiocracia’, en otras ‘nulo’, en otras ‘corruptos’, pero para efectos legales, en todos los casos, es un voto en contra”, apuntó.

Dio lectura al fragmento del documento que resume su postura: “Hemos decidido rechazar la propuesta sometida a votación y votamos en contra de la terna presentada.”

Esta aclaración surgió ante las versiones de que cuatro senadores de esta bancada votaron a favor de Ernestina Godoy.

