Cuernavaca.- La secretaria de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación de México, Rosaura Ruiz, afirmó que “90 años del PRI y sobre todo los últimos de contubernio con el PAN dejaron un atraso enorme que no es fácil remontar”, y por eso en los dos gobiernos de la Cuarta Transformación han trabajado para que el conocimiento y sus beneficios lleguen a todos los sectores sociales, sin excepción y sin barreras para que nadie quede excluido del futuro que estamos construyendo.

En la inauguración del Innovafest Latam 2025 y el STS Forum, la secretaria de Estado dijo que en México hemos dado un paso importante para enfrentar los desafíos heredados por los gobiernos priistas y panistas, y para ello la presidenta Claudia Sheinbaum ha planteado programas de atención integral a las zonas más vulnerables del país.

Citó como ejemplo, los polos de desarrollo, la atención a los municipios del oriente del Estado de México, el programa Lázaro Cárdenas que incluye zonas de Oaxaca, Guerrero, y Michoacán.

Acompañada del secretario de Economía, Marcelo Ebrard y la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, Ruiz Gutiérrez dijo que todas las secretarias trabajan en particular en esos planes y el plan Michoacán.

“En todos estos proyectos se están construyendo hospitales, nuevas preparatorias, la nueva Universidad nacional Rosario Castellanos, carreteras, acceso al agua, entre otros”, dijo.

Frente a un auditorio con representantes de carácter internacional, Rosaura Ruiz recordó que como nación latinoamericana fuimos en el siglo XIX el continente con mayor número de repúblicas nacientes, fruto de procesos de independencia que proyectaron nuevas formas de libertad, y de convivencia, y que no permitieron el regreso de las monarquías.

Subrayó que en materia de ciencia, tecnología, innovación, la cooperación entre nuestras naciones no es una opción es una responsabilidad ante nuestros pueblos y es también un acto de justicia, porque en el siglo XXI la peor forma de discriminación es la exclusión del conocimiento y la tecnología.

“La brecha digital y la discriminación tecnológica separan a quienes pueden usar la tecnología para tener acceso a la salud, a la educación, a un trabajo digno y participar en la vida pública de los que permanecen desconectados o excluidos de las habilidades necesarias para transformar información en conocimiento”, expuso.

