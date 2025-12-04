Más Información

Mundial 2026: Sheinbaum anuncia que viajará hoy a Washington para el sorteo; prevé "pequeña reunión" con Trump y Carney

Mundial 2026: Sheinbaum anuncia que viajará hoy a Washington para el sorteo; prevé "pequeña reunión" con Trump y Carney

Senado prevé dar fast track a minuta de Ley de Aguas; buscan que se presente directamente al Pleno

Senado prevé dar fast track a minuta de Ley de Aguas; buscan que se presente directamente al Pleno

Senado alista debate por Ley de Aguas; policías blindan el recinto en espera de manifestantes

Senado alista debate por Ley de Aguas; policías blindan el recinto en espera de manifestantes

Conagua: Ley de Aguas busca terminar con acaparamiento y sobreexplotación; concesiones serán públicas y transparentes, asegura

Conagua: Ley de Aguas busca terminar con acaparamiento y sobreexplotación; concesiones serán públicas y transparentes, asegura

Fosforena da fast track a designación de Ernestina Godoy, al frente de la FGR

Fosforena da fast track a designación de Ernestina Godoy, al frente de la FGR

VIDEO Sheinbaum invita al Zócalo capitalino este 6 de diciembre para celebrar 7 años de la 4T; "nuestro movimiento es enorme", resalta

VIDEO Sheinbaum invita al Zócalo capitalino este 6 de diciembre para celebrar 7 años de la 4T; "nuestro movimiento es enorme", resalta

Tras la reaparición en redes sociales del expresidente para presentar su libro “Grandeza”, la presidenta recomendó leer este material.

En su conferencia mañanera de este jueves 4 de diciembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo descartó que López Obrador asista el sábado al Zócalo para celebrar “los 7 años de la transformación”.

“Está muy interesante el libro del presidente López Obrador, por cierto, muy interesante. Ya lo estoy leyendo, se los recomiendo porque realmente es una visión desde, ahora sí, que el origen del universo”, comentó la Mandataria federal.

Lee también

En el Salón Tesorería, la Presidenta rechazó que Andrés Manuel López Obrador asista al el 6 de diciembre: “Él dijo bajo qué tres preceptos iba a salir a la calle, y no, pues ni hay golpe de Estado; está en la defensa nuestra soberanía y no está en riesgo la democracia.

“Y un saludo desde aquí al presidente López Obrador, si es que nos ve, muy buen libro”, declaró.

Reiteró la invitación a que asistan las personas a esta concentración de la autonombrada Cuarta Transformación.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]