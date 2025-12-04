Más Información

Mundial 2026: Sheinbaum anuncia que viajará hoy a Washington para el sorteo; prevé "pequeña reunión" con Trump y Carney

Senado alista debate por Ley de Aguas; policías blindan el recinto en espera de manifestantes

Fosforena da fast track a designación de Ernestina Godoy, al frente de la FGR

San Lázaro aprueba en lo general Ley de Aguas en México; imponen multas y sanciones por ceder concesiones de agua

Conagua: Ley de Aguas busca terminar con acaparamiento y sobreexplotación; concesiones serán públicas y transparentes, asegura

Sheinbaum reconocerá “las conquistas del pueblo de México” en el Zócalo; responde si marchará este 6 de diciembre

La presidenta recalcó que en 2026 se va a fortalecer la inversión pública, con inversión mixta, para la infraestructura en nuestro país.

En su conferencia mañanera de este jueves 4 de diciembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo destacó el , tras haberse reunido en Palacio Nacional con empresarios.

Explicó que se pueden generar proyectos de inversión mixta sin ceder concesiones: “Sencillamente, financiamientos mixtos que nos permitan avanzar en la infraestructura del país”.

“Entonces, el año que entra va a haber mucha más inversión que la que tuvimos este año para carreteras, puertos, aeropuertos, trenes, agua. Entonces, la infraestructura pública, fundamental para el desarrollo del país y después lo que tiene que ver con el , que es fortalecer las cadenas de valor [...]”, detalló.

Sobre el Consejo para la Promoción de Inversiones, la Mandataria federal resaltó el encuentro que tuvo ayer con empresarios y empresarias: “Me dio mucho gusto porque están muy dispuestos a ayudarnos, no solamente a sus propias inversiones, sino que ellos mismos promuevan la inversión nacional y extranjera en nuestro país”.

