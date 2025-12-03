La Miss Universe 2025, Fátima Bosch Fernández, tendrá su propio desfile en su natal Tabasco, para celebrar con sus paisanos el triunfo de México en Tailandia y culminará en el estadio de Béisbol.

Inicialmente, el Gobierno del Estado de Tabasco, había anunciado que, durante la realización de la Caravana Navideña 2025 que, se realiza cada año en la entidad, se tendría la participación de la teapaneca.

Sin embargo, de última hora, la administración estatal, emitió un comunicado, en el que, sin precisar los motivos, ha informado un cambio de fecha para su Caravana Navideña, que ahora se realizará el sábado 13 de diciembre.

En ese sentido, indicó que el evento iniciará a las 16:00 horas partiendo del malecón “Carlos A. Madrazo”, esquina con Paseo Tabasco, con la participación de al menos 40 vehículos, hasta llegar al Parque Tabasco “Dora María”, sede de la Expo Navideña.

Planean recibimiento de la Miss Universo Fátima Bosch a Tabasco (03/12/2025). Foto: Especial

En paralelo, los organizadores de Miss Universo en coordinación con la Secretaría de Turismo, preparan un desfile propio para la reina universal, Fátima Bosch, que tendrá lugar la tarde del 14 de diciembre, en las principales calles de Villahermosa, que iniciará en el Malecón de Villahermosa y recorrerá toda la avenida Gregorio Méndez hasta llegar a Mario Bronw y terminará en el Centenario 27 de Febrero donde se realizará la bienvenida oficial y donde se espera la asistencia de más de 10 mil personas.

De igual forma se espera que Fátima Bosch esté arribando al aeropuerto de Villahermosa el sábado 13 de diciembre, donde se organizaría un primer recibimiento y después sostendrá algunas actividades privadas, siendo hasta el domingo cuando aparezca en público para encabezar su desfile.

