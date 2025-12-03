Más Información

Los artistas del cartón político enfrentan la censura

Los artistas del cartón político enfrentan la censura

FIL Guadalajara 2025: Gael García Bernal incursiona en los audiolibros; uno es "La metamorfosis" de Franz Kafka

FIL Guadalajara 2025: Gael García Bernal incursiona en los audiolibros; uno es "La metamorfosis" de Franz Kafka

En el exilio, México se convirtió en el refugio de Joan Manuel Serrat: "se me abrió cuando se me cerraron las puertas de mi casa"

En el exilio, México se convirtió en el refugio de Joan Manuel Serrat: "se me abrió cuando se me cerraron las puertas de mi casa"

Enoja a Taibo por señalamientos sobre falta de mujeres en colección del Boom 25 para 25; "¿quieres una colección por cuota?", responde

Enoja a Taibo por señalamientos sobre falta de mujeres en colección del Boom 25 para 25; "¿quieres una colección por cuota?", responde

En 2024, la producción de libros en México cayó 4.1% y las ventas disminuyeron 2.6%

En 2024, la producción de libros en México cayó 4.1% y las ventas disminuyeron 2.6%

Dante Alighieri, bajo la mirada de Matos Moctezuma, Segovia, Hurtado y Lara

Dante Alighieri, bajo la mirada de Matos Moctezuma, Segovia, Hurtado y Lara

, por medio de , da a conocer que procedió legalmente contra, por medio de una , esto luego de que la joven tabasqueña afirmara que la había llamado "tonta"; él dice que hay videos que comprueban que la expresión que usó fue "".

A un mes del desencuentro entre el empresario tailandés con Fátima -y a poco más de una semana de que la joven fuera coronada-, la organización, con sede en Tailandia, informa la decisión que tomó Istaragrisil a través de un comunicado.

"Miss Grand International Public Company Limited y el señor Nawat Istaragrisil, presidente del Comité Anfitrión de la 74° edición de Miss Universo, les gusaría aclarar, una vez más y oficialmente:

Con respecto al incidente reportado por múltiples medios de comunicación, que involucra la interacción entre el señor Nawat Istaragrisil y la señorita Fátima Bosh, el 4 de noviembre de 2025, durante el espectáculo de Miss Universo", comienza el texto.

Lee también:

En él, el empresario reafirma su versión de los hechos, señalando que nunca usó el adjetivo "tonta" para referirse a la joven, como ya había indicado en diferentes oportunidades.

"Deseamos reafirmar que el señor Nawat Itsaragrisil nunca llamó a la señorita Fátima Bosch una "tonta", lo que dijo fue "dañada", lo que es claramente audible en las notas de voz que han estado circulando a través de varias plataformas".

Fue así que, en el comunicado, se transcribió la frase -textual- que Istaragrisil habría usado, cuando pidió a la entonces delegada mexicana que se identificara de entre sus compañeras, por no llevar a cabo una encomienda que había hecho a las jóvenes, relacionada a la difusión de publicidad sobre Tailandia en sus redes sociales.

"Dicha frase: ´Si sigues las órdenes de tu director, te perjudicarás si no puedes hacerlo (difundir la publicidad), estaré muy contento de hacer el reporte que llegará a la organización´".

Afirma que, luego de ese momento, cuando la joven decidió abandonar la sala de eventos donde se encontraban, habría acusado falsamente a Nawat, provocando el presunto malentendido.

"Sin embargo, cuando la señorita Fátima Bosch salió de la sala, inmediatamente hizo una acusación falsa, incluso después de que ella se enterara de los hechos, no se disculpó con el señor Nawat Istaragrisil", prosigue el comunicado.

A través del texto se sugiere que, el proceder de Fátima se habría debido a un interés de atraer la atención y púlblica y, posteriormente, beneficiarse el día de la coronación.

"En lugar de eso, siguió acusándolo falsamente en múltiples entrevistas, aparentemente, para beneficio personal y para justficarse durante toda la competencia, después de lo cual fue finalmente coronada Miss Universo, como todos saben".

Lee también:

Nawat mostró inconformidad por el hecho de que, luego de que Bosch obtuviera el título, sigueira hablando del evento que provocó su confrontación.

"Además, a pesar de ya poseer el título, la señorita Fátima Bosch ha seNawat Itsaragrisil denuncia penalmente a Fátima Bosch por presunta difamación guido concediendo entrevistas, tergiversando el incidente y difamando repetidamente al señor Nawat en varios medios de comunicación".

Tras contextualizar la situación, el comunicado anuncia que la denuncia penal en contra de Fátima se interpuso ocho días después de que sucedieran los hechos y ocho días antes de la gran final del certamen.

"El señor Nawat Istaragrisil presentó formalmente una denuncia penal contra la señorita Fátima Bosch Fernández en Tailandia, el 12 de noviembre de 2025, si se descubren más acciones difamatorias, se emprenderán acciones legales adicionales con todo el peso de la ley".

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

A sus 69 años, La Toya Jackson preocupa al mostrar una figura “alarmantemente delgada” y fans preguntan “¿estás bien?”. Foto: Tomada de Instagram @latoyajackson

A sus 69 años, La Toya Jackson preocupa al mostrar una figura “alarmantemente delgada” y fans preguntan “¿estás bien?”

“¿Comprar una corona? Sólo en Walmart”: Fátima Bosch responde a quienes la acusan de arreglar su triunfo en Miss Universo. Foto: ) EFE/EPA/RUNGROJ YONGRIT

“¿Comprar una corona? Sólo en Walmart”: Fátima Bosch responde a quienes la acusan de arreglar su triunfo en Miss Universo

Miley Cyrus arrasa en alfombra roja con lujoso vestido strapless en medio de rumores de compromiso. Foto: AP

Miley Cyrus arrasa en alfombra roja con lujoso vestido strapless en medio de rumores de compromiso

Nueva investigación afirma que la BBC pudo evitar la muerte de la princesa Diana, según revelación explosiva: "Estaría viva hoy". Foto: AP

Nueva investigación afirma que la BBC pudo evitar la muerte de la princesa Diana, según revelación explosiva: "Estaría viva hoy"

Halle Berry presume cuerpazo a los 57 años con body transparente y enamora a sus fans. Foto: AFP/RED SEA FILM FESTIVAL

Halle Berry se luce en vestido lencero a los 59 años y deslumbra en Instagram

[Publicidad]