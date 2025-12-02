Hace dos años, Lupita Jones sorprendió al anunciar la salida de su organización Mexicana Universal de Miss Universe, debido a la manera en que se estaba manejando el certamen. En ese momento, la administración estaba encabezada por la empresaria tailandesa Anne Jakrajutatip, pero hoy (según la exreina de belleza) el tiempo le ha dado la razón.

"Es un factor que a veces se tarda y otras llega demasiado rápido, pero yo siempre he dicho que el tiempo se encarga de poner a cada quien en su lugar y lo he visto a través de la vida, las cosas siempre terminan por acomodarse como deben estar", declaró Lupita Jones durante un encuentro con la prensa para hablar de lo sucedido en la edición 74 de Miss Universe.

Lee también Lupita Jones se pronuncia a favor de Fátima Bosch: “Exigimos ser tomadas en cuenta”

Lupita Jones señala que Raúl Rocha no debió haber llegado a Miss Universo

Esto se debe a que, después de la coronación de la tabasqueña Fátima Bosch como Miss Universe 2025, comenzaron a circular rumores de fraude en redes sociales y medios de comunicación. Se aseguraba que todo habría estado arreglado para que México ganara y, como reacción en cadena, surgieron otros señalamientos: la cercanía del actual presidente de Miss Universe con el empresario mexicano Raúl Rocha, supuestos vínculos con funcionarios de la 4T y problemas fiscales en Tailandia relacionados con Anne Jakrajutatip.

Cuando Lupita Jones ganó Miss Universo 1991, usó un vestido rojo. Foto: Instagram sashmexico

“(Raúl Rocha) es una persona que jamás debió haber llegado a Miss Universe, porque no llegó por las razones correctas, no llegó para querer fortalecer a la marca o para generar un espacio para que las chicas verdaderamente se expresaran y se proyectaran internacionalmente, eso es una pena. Estas personas le han hecho mucho daño a Miss Universe”.

Por ello, pidió nuevamente detener los ataques hacia Fátima Bosch, quien ha sido el principal blanco de críticas, especialmente en redes sociales, donde incluso se ha llegado a pedir que renuncie a la corona.

"Esto no se lo deben cargar a ella. Si efectivamente se dio una situación no muy clara con respecto a su elección, que se lo reclamen a la organización, porque ella vendría siendo una víctima de la situación, porque la están lanzando a los leones. Pero si tampoco fue así, que lo aclaren, para que le limpien su camino y pueda seguir creciendo".

Fátima Bosch mientras recibía el título de Miss Universo 2025. Foto: Instagram, vía @fatimaboschfdz

Lee también Ximena Navarrete y Lupita Jones, exMiss Universo, felicitan a Fátima Bosch tras ganar la corona: "¡Tenemos cuarta!"

Para Lupita Jones, Fátima Bosch está haciendo un buen trabajo y ha demostrado resiliencia incluso antes de ser coronada Miss Universe.

"Ojalá ella no se pierda en el camino y verdaderamente se enfoque en transmutar todas estas cosas feas en energía constructiva. No la conozco personalmente, pero le deseo lo mejor y que logre salir adelante de esta situación", expresó, dejando claro que no desea involucrarse más para no perjudicarla, pues ella ya no es bien recibida en Miss Universe.

Los rumores también han afectado a otras representantes mexicanas en distintos certámenes. Jones puso como ejemplo a Natalia Garibay, representante de México en Miss International 2025, quien vivió rechazo por parte de sus compañeras días después del escándalo en Miss Universe. Lupita tuvo que aclarar a los directivos que no se trataba de la misma organización.

Cuando Lupita Jones ganó Miss Universo 1991, usó un vestido rojo. Foto: Instagram sashmexico

La exdirectora nacional recordó que desde 1994 hasta 2022 nunca tuvo problemas con la administración internacional del certamen. Por eso supo que algo no estaba bien cuando, en su última participación, vio que pese a las buenas críticas y desempeño de la sonorense Irma Miranda, no logró clasificar en las preliminares.

"En 2023, Rodrigo Goytortua (exCEO de Miss Universe) dijo que la instrucción de Raúl Rocha (actual dueño de la marca) era que la mexicana no pasara, que ni siquiera se tomara en cuenta. Entonces hasta ese momento no había tenido ninguna situación de desconfianza hacia la organización de Miss Universe".

Para conocer lo que realmente ocurrió en el certamen y lo que hay detrás de la actual administración, pidió paciencia y esperar los resultados de las investigaciones, que también podrían realizarse en Estados Unidos, donde la marca sigue registrada.

"Miss Universe tiene la posibilidad de llegar a buenas manos, una vez que se haga el diagnóstico por parte de Grant Thornton, que está haciendo la investigación respecto a las operaciones de la empresa y las transacciones que se hicieron con la marca. Son los que van a decidir en qué momento se puede vender, y espero que cuando sea ese momento se tome la mejor decisión y quede en manos profesionales, respetuosas de la competencia y que verdaderamente se entreguen a esto con pasión".

Pese al escándalo, Lupita Jones no considera que sea el final de Miss Universe, pues aún conserva un prestigio que va más allá de cualquier polémica, además de una oportunidad real de recuperar su credibilidad.