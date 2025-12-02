Ciudad de México, 2 dic (EFE).- La ex Miss Universo mexicana Lupita Jones dijo este martes que el concurso de belleza más afamado del mundo "ha perdido completamente el rumbo" por los intereses "particulares" de los dueños de la marca, el mexicano Raúl Rocha Cantú y la tailandesa Anne Jakkaphong, ambos investigados por las autoridades de sus países por crimen organizado y fraude, respectivamente.

En entrevista con EFE, Jones consideró que actualmente Miss Universo "ha perdido su misión y su visión de proyectar a las mujeres" porque los propietarios han utilizando la marca "para abrir puertas" para "desarrollar sus propios negocios alternos".

"Creo que (Miss Universo) ha perdido por completo el rumbo, justamente porque lo han querido enfocar en objetivos particulares o muy personales, haciendo uso de la marca para cosas que no tienen nada que ver con la marca", afirmó la ganadora del certamen en 1991.

Jones consideró que el concurso es "patrimonio universal" porque "le pertenece al mundo", razón por la que los dueños deben "respetarlo" y ser "transparentes", como el público "merece".

Además, señaló que las recientes acusaciones contra Rocha y Jakkaphong, ambos con órdenes de arresto en sus respectivos países, "ensucian al mundo de los concursos de belleza".

"Obviamente que lo manchan, obviamente que afecta la percepción de la gente porque si las cabezas están enfrentando ese tipo de acusaciones, pues es lógico que pienses que todo permea hacia abajo", enfatizó la primera Miss Universo mexicana.

Al respecto, Jones cuestionó a quién está ahora al frente de Miss Universo, al que calificó como "un ente etéreo" sin cabeza, como demuestra el hecho de que el Gobierno de Puerto Rico -que acogería el certamen en 2026- esté buscando una reunión con los directivos para garantizar la transparencia en el próximo concurso.

"¿Quién es Miss Universo? Es un ente etéreo. ¿Con quién se van a sentar a hablar? ¿Con quién se van a sentar a negociar o renegociar lo que tengan que hacer?(...) Anne está deshabilitada para hacer nada. Raúl quiero suponer que también porque la acusación que hay contra él es bastante grave", señaló.

La también presidenta del certamen Mexicana Universal expresó además que estas acusaciones no solo le "duelen" sino también le "dan miedo". "Podíamos imaginar que las cosas estaban mal pero no qué tan mal. Y si duele y da miedo", añadió.

Previamente, en una conferencia de prensa, Jones opinó que Rocha Cantú "nunca debió llegar a Miss Universo" porque "su misión para la marca está completamente alejada de la visión que tiene Miss Universo".

Por otro lado, Jones defendió a la ganadora de Miss Universo 2025, la mexicana Fátima Bosch, al asegurar que ella "no es síntoma de la enfermedad que está atravesando" el certamen.

"Yo creo que Fátima se puso esa corona desde el momento que se presentó la situación con Nawat (Itsaragrisil)(...) El mensaje que ella dio me pareció muy poderoso, osea, nada, ninguna corona, ningún sueño merece tu dignidad", afirmó.

La Fiscalía mexicana investiga a Rocha Cantú -ahora como testigo protegido- como parte de un caso de presunta vinculación con el crimen organizado, particularmente por narcotráfico, huachicol (contrabando de combustible) y tráfico de armas.

Mientras que Jakkaphong es acusada de un fraude financiero multimillonario, por lo que recientemente fue emitida una orden de arresto en su contra.

