México ha sumado su cuarta corona de Miss Universe, que en esta ocasión obtuvo la tabasqueña Fátima Bosch, pero al parecer no todo el mundo estuvo conforme con el resultado, porque desde el momento mismo en que se anunció el triunfo de la mexicana, los abucheos y el grito de fraude no se dejaron esperar, según se puede ver en algunos videos que circulan en redes sociales.

Pero no es la primera vez que esto sucede, la misma Lupita Jones enfrentó esta polémica cuando ganó la primera corona de Miss Universe para México, esto pasó el 17 de mayo de 1991 en Las Vegas, Nevada. Desde ese momento la persiguió el rumor de que su corona había sido comprada por el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, con el fin de impulsar la imagen de nuestro país y así facilitar la firma del primer Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Estados Unidos, México y Canadá.

Fue apenas a principios de 2025, durante una entrevista que le realizó el periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante, que Lupita Jones aclaró esta acusación diciendo:

"Antes de ganar Miss Universo no conocí a Carlos Salinas, lo conocí después, cuando regresé como Miss Universo y se dio una reunión en Los Pinos y todo, pero yo a él no lo conocía y esta situación de que Carlos Salinas compró la corona me parece muy absurdo. Yo creo que un presidente de un país tiene cosas más importantes de qué ocuparse, y en ese momento él estaba en la negociación del primer Tratado de Libre Comercio y creo que fue lo que hizo que se ligara mi triunfo con la situación de Carlos Salinas de Gortari".

Lupita Jones ganó el concurso de belleza Miss Universo en 1991.

También señaló que en la última pregunta que hicieron los jueces a las participantes, a ella la cuestionaron sobre cuál era el principal problema que tenía México y cómo enfrentarlo, y su respuesta fue que era precisamente el TLC porque era un tema del momento, por lo tanto se hablaba de ello tanto en su casa como en el propio certamen, entonces cree que fue por eso que la relacionaron con el ex presidente.

Dudas rodearon a Ximena Navarrete

Fue hasta el 23 de agosto de 2010 cuando la historia se repitió en el mismo escenario, otra mexicana se coronó como Miss Universe, esta vez fue jaliciense Ximena Navarrete. Pese a haber arrasado en las pruebas previas y superado a las finalistas, que fueron Australia y Jamaica, las críticas comenzaron en redes como Facebook y Twitter (hoy X), al decir que habían arreglado todo para que ella ganara, porque en México se celebraba ese año el bicentenario y el centenario de la Independencia y la Revolución Mexicana respectivamente.

Ximena Navarrete. Foto: Tomada de Instagram

También se dijo que en su elección tuvo que ver Donald Trump, que en ese entonces era dueño y presidente de la Organización Miss Universe; quien la favoreció con el triunfo por cuestiones comerciales, ya que como empresario el mercado latino era importante para él, y es por eso que además de convertirla en Miss Universe, la hizo imagen de su perfume Success, además de que Ximena perteneció durante muchos años a su agencia de modelos.

Habladurías en torno a la victoria de Andrea Meza

Una década después Andrea Meza se trajo a México la tercera corona de Miss Universe, aunque su reinado fue corto, porque debido a la pandemia la edición 2020 se realizó con retraso el 16 de mayo de 2021, por lo tanto su reinado fue de tan sólo siete meses, pero no por eso estuvo exento de polémica, también su triunfo causó inconformidad debido a que la gente tenía como favorita a Miss Perú, Janick Maceta, pero lo que no vieron fue el la experiencia, madurez y seguridad que la Chihuahuense mostró, nadie lo pudo igualar.

Por tercera vez, la representante de nuestro país gana la corona de Miss Universo, y ahora fue la chihuahuense Andrea Meza. Foto: Rodrigo Varela. AFP

Pero fue la misma Miss Perú quien defendió la corona de Meza y pidió que dejaran de hacerle bullying a la mexicana en sus redes sociales:

"Me duele que la llenen de comentarios negativos, porque es mi amiga y la protegeré a como dé lugar. No se brilla apagando a otros, nosotras somos un claro ejemplo de unión, amor y amistad. Si me quieren y apoyan, entonces paren el bullying”, escribió Miss Perú.

Después salió a la luz una foto de Andrea vestida de novia y al lado de un hombre misterioso, lo que ponía en riesgo su corona, ya que una de las reglas de ese momento era que una reina de belleza no debía ser casada o divorciada; pero después ella aclaró que había sido para una campaña publicitaria que hizo en 2019.

Fátima Bosch, perseguida por la suspicacia

En el caso de Fátima Bosch, actual Miss Universe, el rechazo a su triunfo viene desde el momento mismo en que se convirtió en la representante de México en septiembre pasado. Tan sólo hay que recordar que en el momento en que fue coronada como Miss Universe México 2025, las únicas concursantes que la felicitaron fueron Fernanda Puma de Veracruz, Elana Roldan de Tlaxcala, Emire Arellano de Yucatán y Lorena López de Tamaulipas; las demás comenzaron a corear el nombre de Yoana Gutiérrez, miss Jalisco, y tercer lugar del certamen; su argumento fue que todas ellas consideraban que hubo favoritismos en esta final y que la tabasqueña no merecía la corona porque no tenía la experiencia que la tapatía tenía, al haber participado en concursos de belleza a lo largo de una década.

La tabasqueña Fátima Bosch de 24 años se convirtió en la cuarta mexicana ganadora de Miss Universo luego de Lupita Jones, Ximena Navarrete y Andrea Meza, la más reciente, coronada en 2020.

Después a su llegada a la concentración en Tailandia, tuvo un enfrentamiento con Nawat Itsaragrisil, director nacional de Miss Universo Tailandia, quien la reprendió por no hacer promoción en sus redes sociales el país anfitrión, y cuando Fátima estaba contestando a su acusación la quiso callar y la llamó tonta; de inmediato la mexicana exigió respeto y abandonó el lugar acompañada de otras misses, incluyendo a la danesa Victoria Kjær Theilvig, actual Miss Universe.

La cereza del pastel no sólo fueron los abucheos en el en el Impact Arena de Pak Kret, donde se llevó a a cabo la final y el heat que está recibiendo en redes sociales, sino la duda sobre su triunfo.

Sus detractores aseguran que todo fue arreglado, ya que el actual presidente de la Organización de Miss Universe, Raúl Rocha, es mexicano, y una de las juezas fue Andrea Meza, Miss Universe 2020, también es mexicana, esto pudo haberle dado ventaja sobre las demás, y si a esto se le suma la renuncia de tres jueces a horas de la final, como el pianista francés Omar Harfouch, quien ha dicho que hubo irregularidades en la selección de las semifinalistas y ha llamado a Fátima "reina falsa"; la polémica puede que no termine pronto.

