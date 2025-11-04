Fátima Bosch se convirtió en el centro de apoyo dentro del certamen Miss Universo después de los insultos que Nawat Itsaragrisil, director del concurso en Tailandia, lanzó contra ella. Entre quienes salieron en su defensa destaca Lupita Jones.

A través de su cuenta de Instagram, la Miss Universo 1991 demostró su respaldo hacia Bosch y aplaudió su postura en defensa de las mujeres.

“Siempre he comentado que los concursos de belleza han evolucionado a la par que la mujer en la historia. Estos eventos representan a la mujer de su tiempo, de su era".

Además, destacó que el concurso de belleza debería adaptarse a lo que ellas buscan comunicar, razón por la que ha evolucionado desde 1952

"No somos las mujeres las que nos adaptamos a lo que un concurso define, los concursos se adaptan a lo que nosotras queremos comunicar, por eso han evolucionado, porque somos las mujeres quienes exigimos ser tomadas en cuenta y reconocidas en nuestra capacidad y en lo que podemos aportar a la sociedad.”

Además, Jones destacó los problemas dentro de la organización que Bosch señaló en sus declaraciones tras ser expulsada del certamen en Tailandia.

“Alzar la voz y decir lo que piensas algunas veces te puede traer problemas o situaciones difíciles de enfrentar, pero mantenerte firme en tus ideales, valores y visión de la vida te hace una mujer congruente, de una sola pieza.”

Por último, Lupita Jones aplaudió la acción de Fátima Bosch, quien mostró firmeza luego de los insultos y decidió continuar dentro del concurso.

“Es por eso que aplaudo y respaldo las palabras de @fatimaboschfdz: ‘No importa si tienes un sueño o una corona, si eso te quita la dignidad, debes irte.’”

Lupita Jones se pronuncia a favor de Fátima Bosch. Foto: Captura de pantalla (@lupjones)

¿Quién es Lupita Jones?

María Guadalupe Jones Garay, conocida como Lupita Jones, es modelo, actriz y exreina de belleza, reconocida por ser la primera Miss Universo mexicana, ganadora del certamen en 1991. Es originaria de Mexicali, Baja California.

