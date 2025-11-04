Más Información

Lo no racional y su fuerza en dos libros

Lo no racional y su fuerza en dos libros

“No podemos abjurar de la hispanidad a pesar de la conquista”: Gonzalo Celorio

“No podemos abjurar de la hispanidad a pesar de la conquista”: Gonzalo Celorio

Gonzalo Celorio, emocionado por un Cervantes que "honra" su "amor por la lengua española"

Gonzalo Celorio, emocionado por un Cervantes que "honra" su "amor por la lengua española"

Cuatro libros para conocer la obra de Gonzalo Celorio

Cuatro libros para conocer la obra de Gonzalo Celorio

México, con siete galardonados, es el país latinoamericano con más Premios Cervantes

México, con siete galardonados, es el país latinoamericano con más Premios Cervantes

El escritor mexicano Gonzalo Celorio, galardonado con el Premio Cervantes 2025

El escritor mexicano Gonzalo Celorio, galardonado con el Premio Cervantes 2025

se convirtió en el centro de apoyo dentro del certamen Miss Universo después de los insultos que Nawat Itsaragrisil, director del concurso en Tailandia, lanzó contra ella. Entre quienes salieron en su defensa destaca Lupita Jones.

A través de su cuenta de Instagram, la Miss Universo 1991 demostró su respaldo hacia Bosch y aplaudió su postura en defensa de las mujeres.

“Siempre he comentado que los concursos de belleza han evolucionado a la par que la mujer en la historia. Estos eventos representan a la mujer de su tiempo, de su era".

Además, destacó que el concurso de belleza debería adaptarse a lo que ellas buscan comunicar, razón por la que ha evolucionado desde 1952

"No somos las mujeres las que nos adaptamos a lo que un concurso define, los concursos se adaptan a lo que nosotras queremos comunicar, por eso han evolucionado, porque somos las mujeres quienes exigimos ser tomadas en cuenta y reconocidas en nuestra capacidad y en lo que podemos aportar a la sociedad.”

Lee también

Además, Jones destacó los problemas dentro de la organización que Bosch señaló en sus declaraciones tras ser expulsada del certamen en Tailandia.

“Alzar la voz y decir lo que piensas algunas veces te puede traer problemas o situaciones difíciles de enfrentar, pero mantenerte firme en tus ideales, valores y visión de la vida te hace una mujer congruente, de una sola pieza.”

Por último, Lupita Jones aplaudió la acción de , quien mostró firmeza luego de los insultos y decidió continuar dentro del concurso.

“Es por eso que aplaudo y respaldo las palabras de @fatimaboschfdz: ‘No importa si tienes un sueño o una corona, si eso te quita la dignidad, debes irte.’”

Lupita Jones se pronuncia a favor de Fátima Bosch. Foto: Captura de pantalla (@lupjones)
Lupita Jones se pronuncia a favor de Fátima Bosch. Foto: Captura de pantalla (@lupjones)

Lee también

¿Quién es Lupita Jones?

María Guadalupe Jones Garay, conocida como Lupita Jones, es modelo, actriz y exreina de belleza, reconocida por ser la primera Miss Universo mexicana, ganadora del certamen en 1991. Es originaria de Mexicali, Baja California.

Entre sus proyectos televisivos más destacados se encuentran:

  • "Pecados Ajenos" (2007-2008)
  • "Me quiero enamorar" (2008)
  • "Rosario" (2013)
Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Nodal lanza misterioso mensaje anunciando su "dueto más soñado" y no es con Ángela. Foto: Vianney Le Caer/Invision/AP / IG: Nodal

Christian Nodal lanza polémico mensaje: anuncia su "dueto más soñado" y no es con Ángela Aguilar

Rey Carlos III retira título de príncipe y residencia real a su hermano Andrés. Foto: (Photo by Adrian Dennis / AFP)

Rey Carlos teme que su hermano Andrés publique un libro con los secretos más oscuros de la realeza

Beliween 2025 enloquece a fans: Belinda sorprende como “Bruja Pop” en versión Gremlin Foto: Belinda IG / Captura de pantalla mayu_altamif TikTok

Beliween 2025 enloquece a fans: Belinda sorprende como “Bruja Pop” en versión Gremlin

Sydney Sweeney y su look braless más arriesgado: un vestido braless completamente transparente. Foto: AFP

Sydney Sweeney y su look braless más arriesgado: un vestido braless completamente transparente

Antonella Roccuzzo, esposa de Lionel Messi. Foto; AFP

Antonela Roccuzzo destila belleza con espectacular vestido de transparencias

[Publicidad]