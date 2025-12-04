Diputados locales de oposición criticaron el cambio de Grupo Parlamentario que realizaron cuatro legisladores, quienes dejaron al PVEM para incorporarse a Morena; mientras que la coordinadora morenista, Xóchitl Bravo, defendió este salto al argumentar que tiene derecho de asociación.

Juan Estuardo Rubio Gualito, Isael Moreno Rivera, Víctor Varela e Iliana Ivone Sánchez informaron, en comunicados casi idénticos, su separación del Grupo Parlamentario del Partido Verde, y posteriormente fueron incorporados a la bancada morenista.

Andrés Atayde, coordinador del PAN, señaló que este cambio confirma el engaño y la mentira que le hicieron a las y los capitalinos estos legisladores el año pasado, y que fue avalada por las autoridades electorales, pues para que Morena obtuviera una sobrerrepresentación en el Congreso, simularon estar en el PVEM.

Cambios de diputados del PVEM a Morena confirman sobrerrepresentación, dice el PRIAN; Morena defiende el salto. Foto: Especial.

“Con esta matotreta que hicieron, la oposición del 47% que alcanzamos en las urnas nos pasaron a representar solamente al 35%. La alianza oficial, que de por sí ya había tenido una muy buena votación con el 48%, hoy está aquí sobrerrepresentada con el 65%. Esto debe de ir directo a la conciencia de las autoridades electorales que avalaron este engaño”, sostuvo.

Lee también: Brugada viaja a Washington para el sorteo del Mundial 2026; promete consolidar a CDMX como capital de grandes eventos

Tania Larios, coordinadora del PRI, precisó que con esta separación se caen las máscaras “y como dicen, queda demostrada la ilegalidad, queda demostrada cómo sobrerrepresentaron con dolo, violando la ley a los partidos de oposición al máximo nivel, y cómo sobrerrepresentaron a los del bloque oficialista aprovechándose de la ley”.

Juan Estuardo Rubio Gualito comentó que el “PRIAN” no tiene calidad política ni moral para cuestionar “la decisión libre y personal de cada uno de los diputados… Si hay una simulación política, es la que ellos han tenido por años al actuar a veces en bloque”.

Cambios de diputados del PVEM a Morena confirman sobrerrepresentación, dice el PRIAN; Morena defiende el salto. Foto: Especial.

Xóchitl Bravo precisó que los expertos en fraudes electorales son los panistas y priístas, y les recordó que votaron en contra, a nivel federal, para eliminar a los plurinominales, pero les advirtió que la Reforma Electoral va en la Ciudad.

“Vamos por menos plurinominales, claro que sí, eso se llama congruencia política… Constitucionalmente hay un derecho que se llama libre asociación, y está en la Constitución, y si ustedes quieren promover vamos a los tribunales a discutir sobre este derecho de asociación, no le tenemos miedo absolutamente a nada”, aseveró.

Lee también: Comercios en alerta por temporada decembrina; SSC emite recomendaciones para prevenir robos y extorsiones

Al respecto, Jesús Sesma, líder de los diputados ecologistas en el Congreso local, comentó que esta separación los hace más fuertes.

Cambios de diputados del PVEM a Morena confirman sobrerrepresentación, dice el PRIAN; Morena defiende el salto. Foto: Especial.

“Ya había pláticas con algunos (para cambiarse de bancada), pero yo te puedo decir que si la decisión se tomó por una acción legislativa, pues el resultado es el mismo, ¿cuál fue el resultado? Nos unieron más que nunca”, dijo.

Añadió que prevén cambios en las conformaciones y procedimientos legislativos que por reglamento deben de tener como tercera fuerza política, por ejemplo, en la presentación de iniciativas y en la conformación de la Mesa Directiva, pues Víctor Varela ocupaba el lugar del PVEM.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr