El Partido Acción Nacional (PAN) celebró este fin de semana su XXVI Asamblea Nacional Ordinaria y la XX Asamblea Nacional Extraordinaria, con el propósito de marcar el arranque formal de su nueva era como un partido “más abierto, moderno, ético, competitivo y totalmente volcado a la defensa de México”.

En este marco, el presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, advirtió que México atraviesa un momento de “regresión autoritaria”, por lo que Acción Nacional se mantendrá en defensa de los mexicanos y de sus instituciones, además de que dobla su apuesta por la democracia.

“Hoy venimos a dejar claro que lo daremos todo por México. El PAN no nació para rendirse; ante la adversidad, el PAN se crece. Somos quienes defenderemos a la patria, a la familia y a la libertad”.

Ante más de 7 mil asistentes, enfatizó que el PAN será la alternativa que devuelva equilibrio, contrapesos y libertades al país:

“En 2027 vamos a recuperar los equilibrios en la Cámara de Diputados y en 2030 vamos a sacar al cártel de Morena de Palacio Nacional”, aseguró.

Romero Herrera afirmó que el PAN está listo para defender a México del autoritarismo, la mentira y la alianza del gobierno con el crimen organizado.

“Que México dentro de 20 años pueda decir que, en la hora más difícil, hubo un partido que no se rindió, no se vendió, no se dobló: que a México lo defendió y salvó el PAN.”

La Asamblea Extraordinaria aprobó por amplia mayoría la reforma integral a los Estatutos Generales, que transforma al PAN en un partido plenamente ciudadano, con nuevas reglas de selección, apertura real y blindajes éticos sin precedentes.

Entre los cambios destacan que la afiliación al partido será digital, accesible desde el celular: “sin filtros, sin trabas”, además de que “la puerta de Acción Nacional está abierta para todo mexicano que esté defendiendo a México”.

Se construirá un padrón verificable y moderno, confiable y transparente, se eliminan los embudos burocráticos y se facilita la entrada de jóvenes y ciudadanía comprometida.

“Hoy el PAN regresa a ser auténtico instrumento de participación ciudadana, partidista o apartidista”.

Acción Nacional aprobó que las candidaturas se definirán mediante elecciones primarias abiertas o encuestas serias y técnicamente validadas, mientras que las designaciones serán excepción.

“Quien quiera ser candidato deberá demostrar que representa a la ciudadanía que ya está defendiendo a México en cada territorio.”

Además, ofreció piso parejo, por lo que todo dirigente, secretario o tesorero que aspire a una candidatura deberá renunciar previamente.

La competencia será entre iguales, garantizando candidaturas fuertes, representativas y respaldadas socialmente.

Se crearán 33 Consejos Ciudadanos Consultivos, uno en cada entidad y uno nacional, para mantener un vínculo permanente con la sociedad organizada.

Habrá “cero tolerancia a la delincuencia y a la violencia contra las mujeres” y ninguna persona con indicios criminales podrá ser registrada como candidata.

“Aquí no van a pasar; no somos Morena, ni refugio ni plataforma para delincuentes”, advirtió.

Se incorporó además el principio 3 de 3: Ningún agresor sexual, deudor alimentario o persona con sentencia por violencia familiar podrá ocupar una candidatura o dirigir un comité del PAN.

Se creó la Comisión para la Prevención, Atención y Erradicación de la Violencia Política contra las Mujeres, con autonomía técnica y atención directa a víctimas.

Se estableció la Secretaría de la Mujer y un registro intrapartidista de violentadores.

