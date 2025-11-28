Alcaldes del PAN exigieron al gobierno federal restituir recursos por 13 mil millones de pesos que fueron recortados del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2026 para el tema de seguridad, ello ante el acecho que sufren los municipios por parte del crimen organizado y la indefensión en que lo ha dejado la federación.

“Ser alcalde en México es un deporte de alto riesgo. En lo que va de este gobierno han asesinado 10 presidentes municipales”, destacó la alcaldesa de Guanajuato, Samantha Smith, acompañada de ediles de varios municipios, del dirigente nacional del PAN, Jorge Romero y de senadores y diputados federales.

En rueda de prensa, en la sede nacional del PAN, expuso que esta problemática no sólo afecta a los alcaldes panistas, sino del PRI, de Morena y de otros partidos, que están enfrentando el recorte de recursos que el gobierno de la 4T está centralizando para su manejo.

Mauricio Tabe, alcalde en Miguel Hidalgo, dijo el recorte a los municipios en materia de seguridad en el 2024 fue de 13 mil millones de pesos, en el 2025 de la misma cantidad y para el 2026 será también de 13 millones de pesos, lo cual afecta por igual a todos los municipios del país.

“Si es necesario voy a retomar la propuesta de Miguel Varela -alcalde de Zacatecas- para ir al Zócalo y aunque nos reciban con gases vamos a ir pacíficamente para pedir la restitución del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) en Palacio Nacional, porque es ahí donde se están tomando las decisiones del presupuesto, lo cual se realizará la siguiente semana”, adelantó.

Indicó que presentará esta solicitud a la presidenta Claudia Sheinbaum para reconsideren esta modificación del presupuesto, si se puede hacer, no es un “boquete al presupuesto, pero si es un boquete a los municipios”.

