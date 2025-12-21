El Partido Acción Nacional (PAN) afirmó que la libertad, la dignidad de las personas y el respeto a la familia deben ser el fundamento de las políticas gubernamentales y del rumbo que tome el país.

En un mensaje a la nación con motivo de la Navidad, la dirigencia del PAN enfatizó que “en un país donde las dificultades son muchas y los retos siguen presentes”, el partido blanquiazul reafirma su convicción de que “la esperanza debe mantenerse viva, que México merece una patria próspera, donde las familias puedan vivir unidas, con tranquilidad y con oportunidades para salir adelante”.

“Para Acción Nacional, defender a México significa proteger a nuestra Patria, cuidar a la familia como núcleo de la vida social y garantizar la libertad como principio fundamental de nuestra convivencia. Estos valores no son solo un lema, sino una guía permanente para construir un país más justo, solidario y humano.

“Desde el PAN creemos que la libertad, la dignidad de las personas y el respeto a la vida familiar deben ser siempre el fundamento de las decisiones públicas y del rumbo que tome nuestro país”, puntualizó.

Acción Nacional reiteró su compromiso de seguir trabajando con responsabilidad y cercanía para que México sea un país donde se pueda vivir en paz, caminar sin miedo y mirar al futuro con optimismo.

El PAN envió un mensaje de cercanía y buenos deseos a todas las familias mexicanas en esta temporada navideña, deseando que estos días sean un espacio de encuentro, reflexión y esperanza.

Destacó que la Navidad es un momento para valorar lo verdaderamente importante: la familia como base de nuestra sociedad, la solidaridad entre las personas y la confianza en que es posible construir un mejor futuro para México, incluso en tiempos complejos.

“A todas y todos los mexicanos, les deseamos una muy Feliz Navidad, llena de salud, unión y esperanza”, concluyó.

