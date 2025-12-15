Las reformas aprobadas recientemente por Morena y sus aliados en materia de agua y vapeadores reflejan una visión autoritaria, prohibicionista y violatoria a nuestros derechos básicos y de intromisión excesiva en la vida privada de las personas, advirtió el presidente del PAN, Jorge Romero Herrera.

En un comunicado, acusó que la nueva legislación en materia de aguas reduce la autonomía local, elimina certeza jurídica y politiza el acceso al agua, en vez de garantizar el derecho humano a su acceso.

“El cártel de Morena presume que esta nueva ley ‘garantiza agua para todos’, pero su iniciativa dice otra cosa. Pretenden decidir desde la Ciudad de México cómo opera cada pozo, cada tubería y sistema municipal. Permite el uso político del agua e impone reglas absurdas. El agua deja de ser un derecho humano estable y se convierte en un permiso que la Federación puede modificar o retirar”, dijo.

En cuanto a los vapeadores y cigarros electrónicos, Romero Herrera aseguró que la prohibición total no ha demostrado ser una solución eficaz en ningún país y que, por el contrario, suele trasladar el consumo a mercados informales sin controles de calidad ni vigilancia sanitaria.

“En el tema de los vapeadores se optó por una prohibición absoluta, una medida que ya hemos visto que no funciona: los productos no desaparecen, se van a la informalidad, aumentan los riesgos para quienes los consumen, particularmente los jóvenes, y eliminan cualquier posibilidad de regulación responsable”, sostuvo.

Señaló que gracias a la presión del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados, se logró moderar algunas de las sanciones inicialmente planteadas; sin embargo, subrayó que la prohibición total sigue siendo un error de fondo, ya que deja a los usuarios sin alternativas legales y a la autoridad sin capacidad de supervisión.