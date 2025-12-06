"Ya no hay vuelta atrás estamos obligados a abrir las puertas a quien quiera y a poner a los mejores en las candidaturas", afirmó el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero quien reiteró que la meta de su instituto político es sacar del poder al mal gobierno de Morena.

Durante la Sesión Extraordinaria para la Instalación del Consejo Nacional del PAN para el periodo 2025-2028, afirmó que "ya no hay marcha atrás" y que con la reforma a los estatutos que se aprobaron la semana pasada en el marco de la XXVI Asamblea Nacional Ordinaria y la XX Asamblea Nacional Extraordinaria, la dirigencia nacional y las 32 dirigencias estatales abrirán las candidaturas del PAN a toda la ciudadanía.

Romero sostuvo que el principal atributo del PAN en estos momentos es defender a México frente al desastroso gobierno de la denominada transformación y a resurgir como Acción Nacional.

"Si aspiras a una candidatura, levanta la mano, decídete, anímate, no podemos perder el tiempo, regístrate y entre más hombres y mujeres haya en las calles mejor le irá a Acción Nacional (...) Aspiramos a sacar a Morena del gobierno", enfatizó.

nro/RMLGV