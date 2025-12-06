Más Información

La FGR de Godoy ya investiga coche bomba en Michoacán; Marina activa protocolos de apoyo

Liga MX: Toluca vs Monterrey – EN VIVO – Vuelta – Semifinales – Apertura 2025

Estalla coche bomba afuera de instalaciones de la Policía Comunitaria de Coahuayana, Michoacán; reportan 5 muertos y 5 heridos

Atentados con coche bomba: el infame recurso del crimen organizado en México

"Baila morena, baila morena"; arman perreo en mitin de Sheinbaum

Luisa María Alcalde, "Andy" López Beltrán y coordinadores de Morena, permanecen cerca de Sheinbaum en el Zócalo

"Ya no hay vuelta atrás estamos obligados a abrir las puertas a quien quiera y a poner a los mejores en las candidaturas", afirmó el dirigente nacional del , Jorge Romero quien reiteró que la meta de su instituto político es sacar del poder al mal gobierno de .

Durante la Sesión Extraordinaria para la Instalación del para el periodo 2025-2028, afirmó que "ya no hay marcha atrás" y que con la reforma a los estatutos que se aprobaron la semana pasada en el marco de la XXVI Asamblea Nacional Ordinaria y la XX Asamblea Nacional Extraordinaria, la dirigencia nacional y las 32 dirigencias estatales abrirán las candidaturas del PAN a toda la ciudadanía.

Romero sostuvo que el principal atributo del PAN en estos momentos es defender a México frente al desastroso gobierno de la denominada transformación y a resurgir como Acción Nacional.

"Si aspiras a una candidatura, levanta la mano, decídete, anímate, no podemos perder el tiempo, regístrate y entre más hombres y mujeres haya en las calles mejor le irá a Acción Nacional (...) Aspiramos a sacar a Morena del gobierno", enfatizó.

