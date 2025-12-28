Diputados de oposición lamentaron el descarrilamiento del Tren Interoceánico y exigieron la suspensión inmediata de operaciones, en tanto no se inicie una investigación exhaustiva sobre las causas humanas y técnicas que pudieron causar el accidente.

El coordinador del PRI en el recinto legislativo de San Lázaro, Rubén Moreira, afirmó que el accidente, que involucró a 241 pasajeros y nueve tripulantes, "refleja el fracaso de las políticas públicas en materia ferroviaria del gobierno de López Obrador y que heredó a la actual administración"

Por lo tanto, exigió investigar todos los proyectos del gobierno realizados hasta la fecha, "incluyendo el Tren Maya, desde cuestiones financieras o de seguridad, porque no es el primer accidente"; la comparecencia de los funcionarios relacionados con esas obras; y la entrega al legislativo de un informe respecto de lo sucedido.

Moreira Valdez dijo que en tanto eso no ocurra, la operación del Interoceánico debe quedar suspendida.

"Nos preocupa que sin estudios profundos se trate de realizar obras de las cuales no se ha medido ni siquiera el impacto que van a tener. Antes de volver a ponerlo a funcionar deben explicarnos qué pasó y garantizamos que esto no volverá a suceder, por eso nosotros exigimos la presencia en la Cámara de todos los funcionarios, la revisión de todos los proyectos, y el informe inmediato", indicó.

Por su parte, el diputado del PAN, Héctor Saúl Téllez Hernández, planteó la creación de una Comisión Especial Legislativa Multipartidista, y que las autoridades realicen una investigación a fondo y se sancione a responsables involucrados.

De igual forma, exigió al Poder Ejecutivo la suspensión inmediata de operaciones del Tren Interoceánico.

“Al igual que el Tren Maya, hoy el Tren Interoceánico sufre un descarrilamiento, cuántos accidentes más deben existir para darnos cuenta que los proyectos echados a andar por la 4T son un completo desastre; todos están llenos de corrupción, mal implementados, mal ejecutados y ponen en peligro la vida de las personas, no tiene rentabilidad social y mucho menos rentabilidad económica”; explicó.

Recordó que el tren, que se descarriló en la Línea Z, a la altura de Nizanda, Oaxaca, puso en riesgo mortal a 241 pasajeros y 9 tripulantes a bordo de dos locomotoras y cuatro vagones.

“Hay que recordar que la Auditoría Superior de la Federación ha reportado irregularidades por aproximadamente 57.75 millones de pesos, con pagos en exceso de 28.85 millones en la rehabilitación de la Línea Z —la misma donde ocurrió el accidente—, duplicidades en contratos, trabajos inexistentes, grietas, fugas y fallas estructurales en estaciones navales. La propia ASF ha señalado la supervisión inadecuada; el incumplimiento de normas y posible daño al erario”, aseveró.

En su oportunidad, el diputado del PAN, Daniel Chimal García, consideró que el descarrilamiento debe ser sujeto de una indagatoria de oficio por parte de la Secretaría Anticorrupción.

“Ver de quién depende la gestión, quien los construyó, dónde están los contratos ejecutados y los materiales si son de buena calidad. Es grave que las obras faraónicas de AMLO, den noticia de accidentes, den noticia de descarrilamiento y pongan en peligro la vida de familias completas”, denunció.

Por parte de Morena, el coordinador parlamentario, Ricardo Monreal, coincidió en que debe haber una investigación sobre las causas del accidente, y reconoció a la presidenta Claudia Sheinbaum, por haber reaccionado rápidamente tras el accidente.

"En el descarrilamiento de un vagón del tren interoceánico, se deben atender las causas que lo provocaron , culminando las investigaciones del accidente. Me alegra que la presidenta Claudia Sheinbaum permanezca siempre atenta de los acontecimientos y haya tomado decisiones al respecto. Nosotros mantendremos una posición de respeto a las personas que viajaban en el tren, esperando que todos y todas se encuentren a salvo y con cuidado médico y de protección civil", sentenció.

La vicecoordinadora del PAN, Noemí Luna, dijo que el accidente se deriva de un proyecto que presume avance, empleo e inversión, "pero que también carga con sobre costos, obras inconclusas, conflictos en comunidades y serias dudas ambientales".

"México no necesita trenes que corran más rápido que la rendición de cuentas, gobernar no es improvisar, es escuchar, proteger y responder, y esa más que nunca sigue siendo la cuenta pendiente", declaró.

