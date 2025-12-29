Más Información
Culiacán, Sin.- La Secretaria de Seguridad Pública del Estado instó a los ciudadanos evitar la vieja tradición de festejar el fin de Año y el inicio del Nuevo Año con detonaciones de armas de fuego al aire, por lo que puso a disposición las líneas de emergencia para que se realicen denuncias anónimas sobre esta práctica y la autoridad pueda actuar de inmediato.
A través de un breve comunicado hizo un llamado a la conciencia ciudadana sobre el riesgo que implica el uso de las armas de fuego, en estos festejos por lo que las diversas autoridades van actuar contra los que violenten la ley con este tipo de festejos.
Convocó a la población a sumarse a la campaña “Celebra sin Disparar”, por lo que puso en marcha a través de redes sociales sobre los riegos que implican continuar con esta práctica que en muchos casos dejan daños irreparables en las familias.
Se menciona que la portación de armas de fuego y su empleo, constituyen un delito del fueron federal, por lo que se atenderán todas las llamadas anónimas que realice la población para atender denuncias sobre detonaciones de armas de fuego durante los festejos de Fin de Año y el Inicio del Nuevo.
Como parte del operativo Guadalupe-Reyes, se tiene un despliegue de elementos del ejército, la Guardia Nacional, personal Naval, de las Policías federal, estatal y municipal en todo el estado para intervenir con rapidez.
aov
