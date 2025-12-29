Maxcanú, Yucatán.- Elementos de fuerzas federales y estatales cumplieron una orden de cateo en un predio de la colonia San Román, en el municipio de Maxcanú, donde se detuvo a varios sujetos.

Agentes de la Fiscalía General de la República (FGR), con apoyo de uniformados de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de la Marina (Marina), llegaron al citado predio ubicado en la calle 20 entre 13 y 11.

Los elementos sitiaron un inmueble que funciona como “tiendita” donde, según vecinos, había movimientos inusuales de personas a toda hora.

Al ingresar al domicilio, los agentes sorprendieron no sólo a los presuntos distribuidores, sino también a varios individuos que adquirían sustancias ilícitas, los cuales fueron detenidos para evitar intentos de fuga a través de los patios colindantes.

Autoridades aseguran de sustancias ilícitas de tienda comercializadora en Yucatán (29/12/2025). Foto: Especial

Durante la inspección del inmueble, las autoridades aseguraron diversas dosis de sustancias con características propias de enervantes, listas para su comercialización, así como objetos utilizados para el pesaje y empaquetado.

En el lugar también fueron detenidos clientes que se encontraban en flagrancia.

El predio fue finalmente sellado con cintas de seguridad y quedó bajo resguardo federal.

