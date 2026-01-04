La mañana de este domingo 4 de enero de 2026, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) reportó el registro de un sismo de magnitud 4.0, localizado a 16 kilómetros al oeste de San Marcos, Guerrero.

De acuerdo con el informe oficial, el movimiento telúrico ocurrió a las 6:39 horas, con latitud 16.76, longitud -99.53 y una profundidad de 3 kilómetros, por lo que fue percibido de manera ligera en algunas zonas cercanas al epicentro.

Lee también Enero arranca con sismo; mueren dos personas

Hasta el momento, autoridades estatales y de Protección Civil no reportan daños materiales ni personas lesionadas, por lo que la actividad sísmica fue considerada de baja intensidad.

SISMO Magnitud 4.0 Loc 16 km al OESTE de SAN MARCOS, GRO 04/01/26 06:39:59 Lat 16.76 Lon -99.53 Pf 3 km pic.twitter.com/Mt7Pmd7d4r — Sismológico Nacional (@SSNMexico) January 4, 2026

El SSN mantiene el monitoreo permanente de la actividad sísmica en el país y recordó a la población la importancia de mantener la calma, así como revisar y aplicar los protocolos de seguridad ante cualquier eventualidad.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL