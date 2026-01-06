Chilpancingo.— El sacerdote y director del Centro de Derechos de las Víctimas de la Violencia Minerva Bello (Centro Minerva Bello), Filiberto Velázquez Florencio, salió del estado de Guerrero por amenazas directas de organizaciones criminales, afirmó el obispo de la Diócesis Chilpancingo-Chilapa, José de Jesús González Hernández.

Filiberto Velázquez cuenta con custodia por parte de soldados de la Guardia Nacional desde octubre de 2023 cuando fue atacado a balazos en la carretera federal Chilpancingo-Chilapa, a la altura de Tixtla.

El 14 de octubre, Velázquez Florencio fue nombrado por el obispo de la Diócesis Chilpancingo-Chilapa como párroco interino de la parroquia de San Cristóbal, en la comunidad de Mezcala. El 15 de noviembre dejó esa parroquia.

Fue nombrado interino, luego de ser asesinado el párroco de San Cristóbal, Bertoldo Pantaleón Estrada, quien desapareció el 4 de octubre y dos días después hallado muerto dentro de su camioneta en un paraje cerca de Mezcala.

El 30 de noviembre, Velázquez Florencio escribió en sus redes sociales: “En las últimas horas, algunas páginas en redes sociales que se presentan como informativas —y que tienen clara vinculación con el Ayuntamiento de Chilpancingo— me han señalado de manera irresponsable de tener una ‘posible cercanía con actores armados de la región”.

En su publicación, afirmó que ha hecho “intervenciones en contexto de violencia” por cuestiones humanitarias, pero que estableció complicidad, cercanía o subordinación con un grupo armado.

Al inicio de 2024, Filiberto Velázquez afirmó que fue uno de los “facilitadores” para que las organizaciones criminales Los Tlacos y Los Ardillos pactaran una tregua tras una violenta disputa que mantenía en ese momento y que está vigente ahora.

“Me imputan de forma indirecta hechos delictivos. Dañan mi honor y mi buen nombre. Y, lo más grave, me colocan en una situación de riesgo real e inminente para mi integridad física, mi vida y la de las y los feligreses”, escribió el 30 de noviembre.

Obispo, ¿cuál es la situación del padre Fili?

—Nosotros andamos metidos en la refriega y el que anda metido por la paz, por buscar la reconciliación, sale afectado. Él se ha metido mucho. El obispo anterior [Salvador Rangel] se metió mucho y salió afectado, si yo me meto mucho también voy a salir afectado, cualquier sacerdote que se meta va a salir afectado.