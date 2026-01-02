Temblor en México: ¿cómo es San Marcos, municipio de Guerrero y lugar del epicentro del sismo de 6.5?

La mañana de este 2 de enero un fuerte sismo de 6.5 grados sorprendió a los capitalinos cuando alrededor de las 7:58 am se emitió el sonido de la alerta sísmica a través de la red de altavoces de la CDMX.

De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional, el movimiento telúrico tuvo epicentro 15 kilómetros al suroeste del municipio de San Marcos, Guerrero. Por este motivo la localidad se volvió tendencia en la red.

Sismo hoy 2 de enero. Foto: Especial

¿Cómo es San Marcos, Guerrero, municipio donde se originó el temblor de 6.5?

El municipio de San Marcos, se encuentra a 59 kilómetros al sureste de Acapulco, sobre el litoral de la costa del estado y forma parte de la zona de Costa Chica, Guerrero.

San Marcos es conocido por tener un gran territorio de playas vírgenes, lagunas de agua dulce y salada, además de paisajes de vegetación tropical. Lugares como la Barra de Santa Rosa, Laguna de Tecomate, playa el Dorado y Amesquite, son algunos de los destinos turísticos más famosos del lugar.

El municipio pertenece a la zona de Costa Chica, Guerrero. Foto: Gobierno de Guerrero

El clima predominante de esta localidad es húmedo-cálido con una temperatura promedio de 24 °C, excepto durante primavera y verano que es la época más calurosa. Asimismo, la temporada de lluvias comprende desde el mes de julio al mes de septiembre.

La vegetación natural en el municipio está compuesta fundamentalmente por selva, sin embargo en la costa se pueden encontrar zonas de manglares. La fauna está conformada por un mayor número de animales silvestres y especies exóticas como mapaches, armadillos, iguanas, venados, tejones, víboras, además de muchas especies de peces, crustáceos y reptiles.

El municipio pertenece a la zona de Costa Chica, Guerrero. Foto: Gobierno de Guerrero

