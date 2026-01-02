Extranjero reacciona a su primer sismo en CDMX y se viraliza en TikTok: cuestiona el uso del bolillo para el susto

Este 2 de enero un fuerte sismo de 6.5 grados con epicentro en el municipio de San Marcos, Guerrero, despertó a los habitantes de la capital del país provocando una ola de reacciones que se volvieron tendencia en redes sociales, donde los internautas no tardaron en compartir sus experiencias durante el movimiento telúrico.

En ese sentido, un extranjero que reside en la CDMX se volvió viral en TikTok al contar en un video que fue sorprendido por el sonido de la alerta sísmica, además de cuestionar las creencias populares entre los mexicanos, como el famoso "bolillo para el susto".

Leer también: VIDEOS: sismo de 6.5 sacude la CDMX y usuarios captan el momento del temblor

Capitalinos salen a las calles ante la activación de la alerta sísmica en la CDMX (02/01/2025). Foto: Osmar Alvarado / EL UNIVERSAL

Extranjero reacciona a su primer sismo en CDMX y se vuelve viral

En el clip compartido en la plataforma por el usuario @paulelaleman, relató cómo fue que la alerta sísmica lo despertó mientras dormía en su departamento y a pesar de que el sonido fue emitido por la red de altavoces con segundos de antelación, el creador de contenido destacó que cuando salió, todos sus vecinos ya se encontraban afuera.

“Llego abajo y ya están todos los vecinos en la calle y los ancianos del cuarto piso, también bajaron más rápido que yo… ¿Cómo lo hacen?”, se preguntó el extranjero.

Aunado a ello, mencionó que sus vecinos le recomendaron que se comprara un bolillo ‘para el susto’, a lo que él accedió y se compró un pan dulce; sin embargo, entre risas señaló que fue regañado ya que dicho remedio únicamente funciona con el bolillo

Leer también: Stranger Things 5: Estas son las canciones que sonaron durante el final de la serie

“Por qué tiene que ser un bolillo ¿quién hace esas reglas? que alguien me explique”, dijo al final del video, provocando que los usuarios comentaran que no busque explicaciones a esta creencia, además de dejarle algunas recomendaciones de supervivencia en la ciudad.

“Son reglas de ancestrales abuelitas mexicanas, no cuestiones el método”

“No busques explicaciones solo obedece y estarás a salvo y sano”

“Que mal plan de los que le vendieron el pan.. No le dijeron que eran bolillo y no de dulce”

“Apenas te iba a regañar por que no era bolillo pero ya escuche que ya te regañaron”

“Son reglas de México no las cuestionas solo las sigues y punto”

“Regla de oro en CDMX, siempre dormir con pijama para salir más rápido”

También te interesará:

El remedio casero para eliminar manchas difíciles de los sillones y que tu sala luzca como nueva

El sencillo truco para que las sábanas y ropa de cama tengan un aroma delicioso por más tiempo⁠

¿Dónde tramitar la tarjeta INAPAM en CDMX? No te pierdas los beneficios en el 2026

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dcs