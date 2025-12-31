El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este miércoles que retirará a la Guardia Nacional de Chicago, Portland y Los Ángeles, tras una serie de reveses legales a raíz de sus medidas en ciudades gobernadas por demócratas.

En su cuenta en Truth Social, Trump posteó que "estamos retirando a la Guardia Nacional de Chicago, Los Ángeles y Portland, a pesar de que la delincuencia se ha reducido considerablemente gracias a la presencia de estos grandes patriotas en esas ciudades, y SOLO por ese motivo".

Aseguró que "Portland, Los Ángeles y Chicago habrían desaparecido si no hubiera sido por la intervención del gobierno federal".

Los efectivos ya habían salido de Los Ángeles después de que el presidente los emplazara previamente este año, parte de una ofensiva más amplia contra el crimen y la inmigración. Habían sido enviados a Chicago y Portland, Oregon, pero nunca estuvieron en las calles mientras se resolvían las impugnaciones jurídicas.

"Volveremos, quizás de una forma muy diferente y más fuerte, cuando la delincuencia comience a dispararse de nuevo. ¡Es solo cuestión de tiempo! Es difícil creer que estos alcaldes y gobernadores demócratas, todos ellos muy incompetentes, quieran que nos vayamos, especialmente teniendo en cuenta los grandes progresos que se han logrado", se quejó Trump.

Agentes del orden se enfrentan a manifestantes frente a las instalaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE). (06/10/25) Foto: AP

La iniciativa de Trump de desplegar tropas en ciudades gobernadas por demócratas se ha enfrentado a obstáculos legales en casi todos los frentes.

En diciembre, el Tribunal Supremo denegó a la administración Trump el permiso para desplegar tropas de la Guardia Nacional en el área de Chicago como parte de su campaña contra la inmigración. La orden no fue una sentencia definitiva, pero supuso un revés significativo y poco habitual por parte del alto tribunal para los esfuerzos del presidente.

En la capital del país, el fiscal general del Distrito de Columbia, Brian Schwalb, presentó una demanda para detener el despliegue de más de 2 mil guardias.

En Oregon, un juez federal bloqueó de forma permanente el despliegue de tropas de la Guardia Nacional en ese estado.

Las tropas de la Guardia Nacional de California ya habían sido retiradas de las calles de Los Ángeles el 15 de diciembre tras una sentencia judicial. Sin embargo, un tribunal de apelación había suspendido una parte separada de la orden que exigía que el control de la Guardia volviera al gobernador Gavin Newsom.

En una presentación judicial el martes, la administración Trump dijo que ya no buscaba una pausa en esa parte de la orden. Eso allana el camino para que las tropas de la Guardia Nacional de California vuelvan por completo al control estatal después de que Trump federalizara la Guardia en junio.

