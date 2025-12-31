Bruselas.— La isla de Chipre asume este 1 de enero la presidencia rotatoria del Consejo Europeo por segunda ocasión desde su adhesión a la Unión Europea (UE) en 2004.

Heredará el timón europeo de Dinamarca en un contexto marcado por la inestabilidad en Oriente Medio, la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania y la erosión de la unidad transatlántica como resultado de las políticas unilaterales de la administración del presidente estadounidense Donald Trump.

El presidente de la República chipriota, Níkos Christodoulídis, adelantó que la prioridad será buscar una unión autónoma y abierta al mundo.

“En este momento de profunda responsabilidad, Europa se encuentra en un punto de inflexión. En un momento en el que las decisiones que tomemos hoy, las políticas que elaboremos y las alianzas que forjemos, tanto antiguas como nuevas, definirán nuestro futuro”, señaló.

“La Presidencia chipriota trabajará para promover y defender nuestros valores: la democracia, los derechos humanos y el Estado de derecho. Garantizar que Europa cumpla su promesa de dignidad, inclusión y cohesión social”, añadió.

La nación del Mediterráneo adelantó que durante los próximos seis meses la meta será el reforzamiento del apoyo a Ucrania y la cooperación con Estados Unidos.

Ante la falta de garantías, Bélgica, que alberga la mayor parte de los fondos rusos que fueron congelados en Europa como castigo a la agresión en Ucrania, ha bloqueado la posibilidad de que los dineros sean utilizados para financiar la defensa ucraniana por temor a represalias económicas y de seguridad.

Como alternativa, el bloque pactó financiar a Ucrania con un préstamo por dos años de 90 mil millones de euros financiado a través de deuda conjunta europea. Chipre tiene la tarea de vigilar que el acuerdo sea una realidad y que el dinero comience a llegar.

En el centro de la agenda chipriota, además, figuran la defensa y la seguridad, es decir, continuar empujando el rearme de Europa. En 2024, el gasto en defensa aumentó hasta 1.9% del PIB de los Estados miembros de la UE, frente al 1.6% registrado en 2023. En 2025 el desembolso habría ascendido a 2.1%, 381 mil millones de euros.

Migración, tema central

La migración será otro tema central. Las entradas irregulares en la Unión Europea cayeron 22% en los primeros 10 meses de 2025, un total de 152 mil casos. La ruta turca, que afecta a Chipre y a Grecia, registró una disminución de 25% con relación al mismo periodo de 2024. Por el contrario, el corredor Libia-Creta siguió en expansión, las detecciones crecieron en 272%, sostiene la Agencia Europea de Guardia de Fronteras y Costas (Frontex).

En el rubro de la política exterior, la tarea consiste en guiar a la Unión a través de los numerosos desafíos geopolíticos y económicos que afronta, poniendo particular atención en el Mediterráneo, Gaza y los países del Golfo, zona de interés nacional para la isla.

En el ámbito institucional, Nicosia tiene a su cargo la conducción de las espinosas negociaciones sobre el próximo Marco Financiero Plurianual (MFP), las cuales son cada vez más complejas debido al empeoramiento de las condiciones fiscales y la presión ejercida en el modelo europeo por la fragmentación del comercio mundial.

Otra asignatura prioritaria es la competitividad europea, un ámbito con implicaciones económicas y empresariales, y que es clave para el desarrollo del concepto de independencia estratégica. “Sólo una UE más competitiva puede conducirnos a una Europa más autónoma”, afirma Christodoulídis.

Respecto a la dimensión económica exterior, el Nuevo Pacto para el Mediterráneo, el Corredor Económico India-Oriente Medio-Europa y el comercio con Emiratos Árabes Unidos recibirán particular atención con Chipre al frente de la Unión.

Queda por ver si el desvío de la atención exterior no es en perjuicio de dos procesos en curso: la firma de la modernización del Acuerdo Global con México, en proceso desde 2020, y el pacto con el Mercosur, asignatura pendiente desde hace 25 años.