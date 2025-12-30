Moscú.— Rusia acusó ayer a Ucrania de haber lanzado drones contra una residencia del presidente Vladimir Putin y anunció que “revisará” su postura en las negociaciones para poner fin a la guerra tras este ataque, en lo que el presidente Volodimir Zelensky denunció como una “mentira” que, dijo, busca “minar” los esfuerzos de paz.

Las acusaciones de Moscú siembran dudas sobre el futuro de las negociaciones diplomáticas que se desarrollan desde noviembre para intentar poner fin al conflicto más mortífero en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

En un comunicado, el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, afirmó que Ucrania lanzó por la noche 91 drones contra la “residencia oficial” del presidente ruso en la región de Nóvgorod. No obstante, aseguró que todos los aparatos fueron derribados por la defensa aérea y que no se registraron daños, ni tampoco víctimas.

Este ataque, prosiguió, “se llevó a cabo en plena fase de intensas negociaciones entre Rusia y Estados Unidos sobre la resolución del conflicto ucraniano y no quedará sin respuesta”.

Zelensky calificó la acusación de Moscú como una “mentira” que, afirmó, busca preparar el terreno para llevar a cabo nuevos ataques contra Kiev.

Putin habló del tema durante una conversación telefónica que sostuvo con su par estadounidense, Donald Trump, un día después de que éste se reuniera con Zelensky para tratar de avanzar en la propuesta de paz presentada por el líder norteamericano.

Según el consejero diplomático del Kremlin, Yuri Ushakov, Putin dijo a su homólogo estadounidense que la posición de Rusia sobre “ciertos acuerdos alcanzados en la fase anterior” y sobre las soluciones planteadas sería “reexaminada” tras el “ataque terrorista” de Kiev.

Trump, quien según Zelensky ofreció a Kiev garantías de seguridad “sólidas” frente a Moscú por 15 años prorrogables, confirmó que habló con Putin sobre el supuesto ataque. “No me gusta. No es bueno. Me he enterado esta mañana. ¿Saben quién me lo ha contado? El presidente Putin me lo ha contado. Temprano por la mañana me dijo que había sido atacado. No es algo bueno”. Aunque reconoció que podría ser una noticia falsa, defendió que “Putin me lo dijo”. El republicano, quien dijo estar “muy enojado”, consideró que “una cosa es ser ofensivo” y que “otra cosa es atacar su casa. No es el momento adecuado para hacer nada de eso”.