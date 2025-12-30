Más Información

Tren Interoceánico: Tras dictamen técnico deberá realizarse un deslinde, dice Sheinbaum; FGR determinará responsabilidades, indica

Tren Interoceánico: Tras dictamen técnico deberá realizarse un deslinde, dice Sheinbaum; FGR determinará responsabilidades, indica

ASF advirtió mala planeación en Línea Z del Interoceánico

ASF advirtió mala planeación en Línea Z del Interoceánico

Descarrilamiento del Interoceánico, en datos; cronología y el saldo de víctimas del "proyecto más atractivo del mundo" según AMLO

Descarrilamiento del Interoceánico, en datos; cronología y el saldo de víctimas del "proyecto más atractivo del mundo" según AMLO

Operación Frontera Norte ha detenido a más de 10 mil personas en 10 meses; aseguraron más de 7 mil armas de fuego

Operación Frontera Norte ha detenido a más de 10 mil personas en 10 meses; aseguraron más de 7 mil armas de fuego

Fallece Francisco Barrio Terrazas, exgobernador de Chihuahua; diputados del PAN lamentan deceso

Fallece Francisco Barrio Terrazas, exgobernador de Chihuahua; diputados del PAN lamentan deceso

Detienen y vinculan a proceso Alejandro Baruc “N” en Uruapan, Michoacán; podría estar relacionado con el asesinato de Carlos Manzo

Detienen y vinculan a proceso Alejandro Baruc “N” en Uruapan, Michoacán; podría estar relacionado con el asesinato de Carlos Manzo

Intocables de la 4T: Inmunes ante los escándalos

Intocables de la 4T: Inmunes ante los escándalos

Tren Interoceánico: Sheinbaum asegura que habrá reparación integral del daño a víctimas; avanza FGR con investigación

Tren Interoceánico: Sheinbaum asegura que habrá reparación integral del daño a víctimas; avanza FGR con investigación

Tren Interoceánico: 36 personas continúan hospitalizadas; Zoé Robledo destaca que muchos pacientes fueron dados de alta

Tren Interoceánico: 36 personas continúan hospitalizadas; Zoé Robledo destaca que muchos pacientes fueron dados de alta

Accidente del Tren Interoceánico deja a Doña Jovita sin dos hijas y un yerno; "querían ir a conocer y pasear", menciona

Accidente del Tren Interoceánico deja a Doña Jovita sin dos hijas y un yerno; "querían ir a conocer y pasear", menciona

Vigilarán más de 14 mil policías fiestas de Fin de Año y Año Nuevo en la CDMX; reforzarán presencia policial en el Metro

Vigilarán más de 14 mil policías fiestas de Fin de Año y Año Nuevo en la CDMX; reforzarán presencia policial en el Metro

Evacuan a 100 empleados por incendio en empresa de Monterrey; un trabajador resultó con quemaduras

Evacuan a 100 empleados por incendio en empresa de Monterrey; un trabajador resultó con quemaduras

La tripulación del que huyó de las en aguas del Caribe pintó una bandera rusa en el casco del navío en un aparente intento de lograr protección de Moscú para escapar de Washington, según informaron este martes dos funcionarios estadounidenses a The New York Times.

La realizó una "persecución activa" el pasado domingo 21 de diciembre para intentar interceptar al tanquero con bandera panameña Bella 1, sancionado por el Departamento del Tesoro de EU por supuestos vínculos con Irán.

Según explicó el Times, durante la huida los tripulantes del Bella 1 pintaron una bandera rusa, y ahora reclaman la condición de rusos para escapar de EU.

Lee también

Además, el barco parece haber cambiado su ruta hacia el noroeste, alejándose del mar Mediterráneo. Los funcionarios apuntaron que podría dirigirse a Groenlandia o Islandia y apostaron por que no llevaba carga.

Un buque petrolero en el Lago de Maracaibo, Venezuela. El conflicto entre EU y este país ha sido el hecho geopolítico más tenso de 2025. Foto: Henry Chirinos / EFE
Un buque petrolero en el Lago de Maracaibo, Venezuela. El conflicto entre EU y este país ha sido el hecho geopolítico más tenso de 2025. Foto: Henry Chirinos / EFE

Un funcionario estadounidense consultado por EFE aseguró que la embarcación estaba "enarbolando una bandera falsa" y se encontraba "bajo una orden judicial de incautación" mientras traficaba "crudo sancionado" dentro de la "flota fantasma" venezolana.

Este buque, que habría sido avistado por las fuerzas estadounidenses de camino a cargar petróleo en Venezuela, es el tercero que Washington busca interceptar en el marco de la campaña de presión del presidente, Donald Trump, al líder venezolano, Nicolás Maduro.

Lee también

El pasado 10 de diciembre, Washington incautó el buque sancionado Skipper y confiscó el crudo que transportaba.

Días después, Trump ordenó un bloqueo total a la entrada y salida de este país a buques petroleros sancionados por el Gobierno estadounidense, dentro de la presión que ejerce sobre Nicolás Maduro, al que Washington acusa de liderar una red de tráfico de drogas.

Desde agosto, EU mantiene un amplio despliegue militar dentro de una campaña antidrogas en la que ha destruido a unas 30 lanchas al parecer vinculadas con el narcotráfico y asesinado a más de un centenar de sus tripulantes.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sg/mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Visa americana. iStock

Si inicio mi trámite de visa americana en enero de 2026, ¿hasta cuándo me darán cita?

La visa H-1B

Guía definitiva para la visa de trabajo H‑1B en 2026: requisitos, costos y fechas clave

Visa de turista. Foto: Istock

¿Te quedas más tiempo del permitido en Estados Unidos? Con esta tecnología podrán descubrirte

Año Nuevo. iStock/Simon Dux

La gran fiesta del 250 aniversario de Estados Unidos llega a Times Square en Año Nuevo

Nueva York revela la nueva esfera de Times Square, 'Constelación', para recibir el Año Nuevo. Foto: EFE

¿Por qué cae la bola en Times Square? Historia y secretos de la tradición de Año Nuevo