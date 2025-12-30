Más Información
Tren Interoceánico: Tras dictamen técnico deberá realizarse un deslinde, dice Sheinbaum; FGR determinará responsabilidades, indica
Descarrilamiento del Interoceánico, en datos; cronología y el saldo de víctimas del "proyecto más atractivo del mundo" según AMLO
Operación Frontera Norte ha detenido a más de 10 mil personas en 10 meses; aseguraron más de 7 mil armas de fuego
Detienen y vinculan a proceso Alejandro Baruc “N” en Uruapan, Michoacán; podría estar relacionado con el asesinato de Carlos Manzo
Tren Interoceánico: Sheinbaum asegura que habrá reparación integral del daño a víctimas; avanza FGR con investigación
Tren Interoceánico: 36 personas continúan hospitalizadas; Zoé Robledo destaca que muchos pacientes fueron dados de alta
Accidente del Tren Interoceánico deja a Doña Jovita sin dos hijas y un yerno; "querían ir a conocer y pasear", menciona
Vigilarán más de 14 mil policías fiestas de Fin de Año y Año Nuevo en la CDMX; reforzarán presencia policial en el Metro
La tripulación del petrolero que huyó de las fuerzas de EU en aguas del Caribe pintó una bandera rusa en el casco del navío en un aparente intento de lograr protección de Moscú para escapar de Washington, según informaron este martes dos funcionarios estadounidenses a The New York Times.
La Guardia Costera de EU realizó una "persecución activa" el pasado domingo 21 de diciembre para intentar interceptar al tanquero con bandera panameña Bella 1, sancionado por el Departamento del Tesoro de EU por supuestos vínculos con Irán.
Según explicó el Times, durante la huida los tripulantes del Bella 1 pintaron una bandera rusa, y ahora reclaman la condición de rusos para escapar de EU.
Lee también EU sanciona a fabricante venezolano de drones; lo acusa de comerciar armas con Irán
Además, el barco parece haber cambiado su ruta hacia el noroeste, alejándose del mar Mediterráneo. Los funcionarios apuntaron que podría dirigirse a Groenlandia o Islandia y apostaron por que no llevaba carga.
Un funcionario estadounidense consultado por EFE aseguró que la embarcación estaba "enarbolando una bandera falsa" y se encontraba "bajo una orden judicial de incautación" mientras traficaba "crudo sancionado" dentro de la "flota fantasma" venezolana.
Este buque, que habría sido avistado por las fuerzas estadounidenses de camino a cargar petróleo en Venezuela, es el tercero que Washington busca interceptar en el marco de la campaña de presión del presidente, Donald Trump, al líder venezolano, Nicolás Maduro.
Lee también Trump asegura que atacó “muelle de carga” de supuestas embarcaciones de drogas de Venezuela
El pasado 10 de diciembre, Washington incautó el buque sancionado Skipper y confiscó el crudo que transportaba.
Días después, Trump ordenó un bloqueo total a la entrada y salida de este país a buques petroleros sancionados por el Gobierno estadounidense, dentro de la presión que ejerce sobre Nicolás Maduro, al que Washington acusa de liderar una red de tráfico de drogas.
Desde agosto, EU mantiene un amplio despliegue militar dentro de una campaña antidrogas en la que ha destruido a unas 30 lanchas al parecer vinculadas con el narcotráfico y asesinado a más de un centenar de sus tripulantes.
Hacienda pide blindar obras de pavimentación con recursos de “autos chocolate”; no deben ser usadas con fines electorales
sg/mcc
Más Información
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]