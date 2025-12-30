Más Información

Washington.- Estados Unidos sancionó a la Empresa Aeronáutica Nacional S.A. (EANSA), el fabricante estatal de drones venezolano, y a su presidente, José Jesús Urdaneta González, como parte de un paquete de nuevas acciones contra una decena de personas y entidades involucradas en la compraventa de armas entre e Irán.

Washington ha decidido sancionar "a 10 personas y entidades con sede en Venezuela e Irán, incluida una empresa venezolana que ha contribuido al comercio de vehículos aéreos no tripulados (UAV) entre y Venezuela", informó el Departamento del Tesoro estadounidense en un comunicado.

Lee también Trump afirma que destruyó "gran instalación" ligada al narco en Venezuela

