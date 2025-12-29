Más Información

Sheinbaum anuncia incorporación de Miguel Torruco Garza a su gobierno; sustituirá a Esthela Damián en Subsecretaría de Prevención

Rusia acusa a Ucrania de atacar residencia de Putin y anuncia que “revisará” su postura negociadora

Cae "Luki", líder de grupo delictivo en Macuspana; está relacionado con homicidios y extorsión

Ya hay adelanto del regreso de "Malcom, el de en medio"; han pasado 19 años de su última temporada

Anthony Joshua sufre un fuerte accidente automovilístico; reportan dos personas fallecidas

¿Aumentará el precio de la gasolina en 2026?; esto dice Sheinbaum

Celebra Gobierno fin de la huelga de Cananea que “no fue sencillo”; destaca exigencia a Grupo México sobre Río Sonora

Pelícanos y cigüeñas también visitan Lago de Texcoco; el parque es hermoso, dice Sheinbaum

Empresa compró seguro para el Tren Interoceánico; es por 10 millones de pesos

“25 para el 25” llegará a países sin acuerdos con México; Taibo revela cómo repartirán libros en Argentina, Ecuador, Perú y El Salvador

Lo que viene en 2026 a la Metrópoli; mira las prospectivas 2026

Afectados por lluvias en Iztapalapa aún esperan ayuda

Washington. El presidente de Estados Unidos, , anunció que su país destruyó una "gran instalación" la semana pasada dentro de la campaña contra el narcotráfico liderado, según Washington, por .

“Acabamos de destruir —no sé si lo leyeron o lo vieron— tienen una gran planta, o una gran instalación, de donde salen los barcos", dijo Trump el viernes en una entrevista a un podcast de radio que ha sido recogida este lunes por medios estadounidenses, aludiendo a las embarcaciones presuntamente ligadas al narcotráfico que ha venido atacando en el y en el Pacífico.

"Hace dos noches, la destruimos. Así que les dimos un golpe muy duro”, aseguró Trump, por lo que el ataque habría ocurrido en vísperas de Navidad.

Funcionarios estadounidenses señalaron al diario The New York Times que Trump se refería a una en Venezuela que fue desmantelada durante el ataque en cuestión, del que no brindaron detalles. Fuentes oficiales de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y la Casa Blanca se negaron a hacer comentarios.

El presidente venezolano, , ha optado por el silencio frente a estas declaraciones. Tampoco autoridades regionales han aludido al supuesto ataque al que se refirió Trump.

El domingo, Maduro destacó la "lealtad suprema de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana al proyecto Bolivariano” socialista.

El mandatario estadounidense no especificó la naturaleza de la instalación y hasta el momento su administración no se ha hecho eco del golpe. De confirmarse, sería el primer ataque terrestre en una campaña antidrogas que hasta ahora se ha desarrollado en aguas internacionales del Caribe.

En redes sociales, periodistas y expertos señalaron que las declaraciones de Trump coinciden con un indicente reportado en Venezuela el 24 de diciembre, cuando una, seguida de un , afectó las instalaciones de una empresa de productos químicos en la zona industrial de San Francisco, en el estado Zulia, cerca de Maracaibo y de la frontera con Colombia.

La empresa en cuestión emitió un comunicado en el que aludió a lo que llamó “accidente industrial” y señaló que no hubo, aunque las operaciones en el galpón afectado quedaron suspendidas.

Desde hace semanas, Trump ha dicho que lanzaría en Venezuela, intensificando la presión contra Maduro, a quien Estados Unidos acusa de encabezar el , algo que el régimen rechaza.

Desde principios de septiembre, las fuerzas de Estados Unidos iniciaron ataques contra supuestas narcolanchas que han dejado un saldo de al menos 105 personas muertas.

Las operaciones han sido cuestionadas como posibles "ejecuciones extrajudiciales" por parte de Estados Unidos, que insiste en que actúa en el marco de la legalidad.

