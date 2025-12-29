Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que su país destruyó una "gran instalación" la semana pasada dentro de la campaña contra el narcotráfico liderado, según Washington, por Venezuela.

“Acabamos de destruir —no sé si lo leyeron o lo vieron— tienen una gran planta, o una gran instalación, de donde salen los barcos", dijo Trump el viernes en una entrevista a un podcast de radio que ha sido recogida este lunes por medios estadounidenses, aludiendo a las embarcaciones presuntamente ligadas al narcotráfico que Estados Unidos ha venido atacando en el mar Caribe y en el Pacífico.

"Hace dos noches, la destruimos. Así que les dimos un golpe muy duro”, aseguró Trump, por lo que el ataque habría ocurrido en vísperas de Navidad.

Funcionarios estadounidenses señalaron al diario The New York Times que Trump se refería a una instalación de narcotráfico en Venezuela que fue desmantelada durante el ataque en cuestión, del que no brindaron detalles. Fuentes oficiales de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y la Casa Blanca se negaron a hacer comentarios.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha optado por el silencio frente a estas declaraciones. Tampoco autoridades regionales han aludido al supuesto ataque al que se refirió Trump.

El domingo, Maduro destacó la "lealtad suprema de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana al proyecto Bolivariano” socialista.

El mandatario estadounidense no especificó la naturaleza de la instalación y hasta el momento su administración no se ha hecho eco del golpe. De confirmarse, sería el primer ataque terrestre en una campaña antidrogas que hasta ahora se ha desarrollado en aguas internacionales del Caribe.

En redes sociales, periodistas y expertos señalaron que las declaraciones de Trump coinciden con un indicente reportado en Venezuela el 24 de diciembre, cuando una explosión, seguida de un incendio, afectó las instalaciones de una empresa de productos químicos en la zona industrial de San Francisco, en el estado Zulia, cerca de Maracaibo y de la frontera con Colombia.

La empresa en cuestión emitió un comunicado en el que aludió a lo que llamó “accidente industrial” y señaló que no hubo víctimas, aunque las operaciones en el galpón afectado quedaron suspendidas.

is this the united states attack on venezuela that trump is referring to in his interview?



if so a covert operation. timing fits. https://t.co/K1f25dOsYK — ian bremmer (@ianbremmer) December 28, 2025

Desde hace semanas, Trump ha dicho que lanzaría ataques terrestres en Venezuela, intensificando la presión contra Maduro, a quien Estados Unidos acusa de encabezar el Cártel de los Soles, algo que el régimen rechaza.

Desde principios de septiembre, las fuerzas de Estados Unidos iniciaron ataques contra supuestas narcolanchas que han dejado un saldo de al menos 105 personas muertas.

Las operaciones han sido cuestionadas como posibles "ejecuciones extrajudiciales" por parte de Estados Unidos, que insiste en que actúa en el marco de la legalidad.