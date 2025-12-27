Más Información

Mil 114 que enfrentan situaciones de violencia han sido atendidas en los nueve refugios con los que cuenta el Gobierno del , uno de ellos para personas de la Diversidad Sexual y dos Casas de Transición que operan con personal especializado y otorgan servicio las 24 horas del día, los 365 días del año.

Las mujeres, junto con su familia, pueden permanecer hasta tres meses en los refugios y en las , que representan un paso intermedio hacia una vida independiente, la estancia puede ser de hasta seis meses.

María Esther Rodríguez Hernández, titular de la Secretaria de las Mujeres, explicó que en los refugios las mexiquenses encuentran un trato humano y digno para ellas y su familia; así como acompañamiento para salir del ciclo de violencias, con atención médica, psicológica y de empoderamiento para que puedan reconstruir su vida.

La Secretaria informó que la dependencia cuenta también con la Línea Sin Violencia: 800 108 40 53, que permanece disponible las 24 horas para otorgar orientación, contención emocional, información y, en caso necesario, canalización hacia los refugios y otros servicios especializados, todo ello de manera gratuita y confidencial.

Con estas acciones se busca asegurar una vida libre de violencia a las mexiquenses y asegurarles espacios seguros para su desarrollo y bienestar.

