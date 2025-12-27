Más Información

Este aplica un doble Hoy no Circula en la y aquí puedes checar a qué vehículos aplica para que tomes tus previsiones.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (Came) recordó que por ser cuarto sábado del mes no circulan los con Holograma 2 de verificación.

Tampoco pueden transitar en las calles de la ciudad los vehículos con Holograma 1 y terminación de placa en número par.

De igual forma, los automóviles con placas foráneas no podrán transitar por la capital y la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).

Los autos exentos de este doble Hoy no Circula son los que tengan holograma 0 y 00, los híbridos y eléctricos.

Estas restricciones a la circulación aplicarán hasta las 22:00 horas.

