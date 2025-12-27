Banobras pagó 122 millones de pesos por un paquete integral de seguros del Tren Interurbano El Insurgente para el próximo año, con una cobertura de casi 40 mil millones de pesos, que cubre a todos los pasajeros y a la obra por descarrilamientos, robo, graffiti, incendios, interrupción de actividades, entre otros motivos.

En la licitación LA-06-G1C-006G1C001N-176-2025 se indica que Banobras pagó a Grupo Nacional Providencia (GNP) un total de 122 millones 367 mil 993 pesos por este programa integral de seguros de la obra ferroviaria y que es justificado por la magnitud del valor de los bienes públicos y porque se atiende hasta 150 mil pasajeros diarios en los 12 trenes eléctricos que circulan.

Se destaca que por descarrilamiento se tiene una suma asegurada por 370 millones de pesos.

“Considerando la magnitud del valor de los bienes públicos del Tren Interurbano y el volumen de viajeros que se atenderá con el servicio público de transporte ferroviario, es de suma importancia asegurar dichos bienes y los riesgos asociados al servicio de transporte para generar los beneficios socioeconómicos del tren que se encuentra en operación de Zinacantepec a Santa Fe.

“El importe del valor asegurable al 100% corresponde a 38 mil 974 millones 437 mil 512 pesos”.

Se establece que se decidió dar este contrato de seguros a GNP porque fue la empresa aseguradora que cumplió con todos los requisitos legales, administrativos y técnicos establecidos, y que su oferta se encuentra dentro del parámetro de la suficiencia presupuestal, por lo que resulta solvente.

El año pasado, Banobras entregó este contrato de seguro por un monto de 91 millones 532 mil 856.84 a Seguros Sura.

Suma asegurada por descarrilamiento es por 370 mdp

En el anexo de la licitación se indica que el seguro cubre toda la obra civil terminada, incluyendo viaducto y el bitúnel e instalaciones fijas, así como vías férreas, catenarias, control de trenes, terminales, andenes, subestaciones eléctricas.

Se destaca que, en caso de descarrilamiento, el monto asegurado es por 370 millones de pesos.

Además, el seguro cubre la pérdida total o parcial de ingresos por concepto del peaje, directamente resultante de la interrupción o interferencia con el servicio de transporte, como consecuencia de una pérdida o daño material causado por un riesgo que afecte a bienes muebles o inmuebles propiedad del tren.

Protección a pasajeros

El documento resalta que con este seguro los pasajeros quedarán protegidos desde el momento en el que ingresan a las instalaciones que ocupa el tren y se encuentren dentro de las mismas durante su transportación, espera o uso de la infraestructura y del servicio hasta el momento es que las abandonen.

El seguro cubrirá la asistencia médica necesaria para el restablecimiento de las lesiones, pérdida de miembros, incapacidad parcial temporal o permanente, incapacidad total permanente, gastos funerarios e indemnización por muerte.

La suma asegurada por fallecimiento es de un millón 400 mil pesos y 40 mil por gastos funerarios.

Cobertura ante huelgas, graffiti y vandalismo

En la página 19 del anexo se detalla que también se cubren daños por vandalismo, huelga, alborotos populares, conmoción civil, vandalismo y daños por actos de personas malintencionadas.

El seguro se extiende a cubrir la pérdida de bienes consecuencia de hurto o robo sin violencia, además que se cubre la rotura, rayadura, graffiteados y estrellados de cristales, incluyendo marcos, herrajes, manijas y cualquier otro accesorio.

En la página 24 se explica que el seguro cubre toda pérdida o daño por cualquier causa, incluyendo adicionalmente, pero no limitado a incendio, fenómenos hidrometeorológicos, colisión, alcance, descarrilamiento y volcadura; derrumbe, desprendimiento de rocas y hundimiento del terreno, terremoto y erupción volcánica y cualquier otro daño que ocurra en forma accidental súbita e imprevista.

Además, este paquete de seguro cubre cualquier responsabilidad civil por medio ambiente cuando exista derrame accidental de sustancias nocivas al medio ambiente por parte del tren, en el agua, aire o suelo.

Actualmente, el Tren El Insurgente opera de Zinacantepec, en el Estado de México, a Santa Fe, ubicada en la Ciudad de México.

Autoridades de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) están realizando pruebas de los trenes para que el Interurbano México-Toluca llegue hasta la estación Observatorio, para que a finales de enero próximo esté prestando el servicio a usuarios en todo el tramo.