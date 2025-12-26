Los ferrocarriles mexicanos firmaron un contrato de 920 millones de euros (1.083 millones de dólares) con Alstom para la adquisición de 47 trenes y su mantenimiento durante cinco años, anunció la empresa francesa.

Firmado con la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario de México (ARTF), el contrato incluye 33 trenes de larga distancia y 14 trenes suburbanos, precisa en un comunicado publicado este viernes.

Más de tres cuartas partes del contenido de estos trenes se fabricarán en México, concretamente en Ciudad Sahagún, cerca de Ciudad de México, la primera planta de montaje de la marca en Norteamérica.

Según Alstom, el proyecto permitirá "crear y mantener cientos de empleos" en ingeniería, gestión de proyectos y en el sector manufacturero.

Impulso a la industria ferroviaria mexicana

El contrato "impulsa la industria ferroviaria mexicana, fomenta la especialización técnica y refuerza la red de proveedores locales", afirmó Maite Ramos, directora general de Alstom para la región norte de América Latina, citada en el comunicado.

Los trenes diésel se utilizarán en líneas no electrificadas y alcanzarán una velocidad máxima de aproximadamente 165 km/h.

Conectarán las "regiones clave del centro y el norte del país", según el fabricante ferroviario, y tendrán una capacidad de aproximadamente 300 pasajeros para los servicios interurbanos y de hasta 600 para los servicios suburbanos.

Alstom recordó que está presente en México desde 1952 y ha participado en el desarrollo de la primera línea de metro de Ciudad de México.

El fabricante ferroviario francés precisa que este contrato se registrará en el tercer trimestre de su ejercicio fiscal 2025/2026.

