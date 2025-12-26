Más Información

Este viernes 26 de diciembre, luego del feriado de Navidad, el opera con ganancias frente al dólar, de acuerdo con Bloomberg.

Esta mañana, el tipo de cambio cotiza en 17.92 por dólar estadounidense, es decir que registra una apreciación de 0.08%.

En tanto, el Índice Dólar, que mide el desempeño de la moneda de EU frente a las principales divisas del mundo, registra un avance de 0.6%.

Según Bloomberg, el peso mexicano es la moneda que más gana frente al billete verde, seguida del won surcoreano y el dólar taiwanés.

Tipo de cambio

Para este viernes, un día después de los festejos navideños, Banco de México (Banxico) estableció un tipo de cambio de 17.92 pesos por dólar.

En los principales bancos del país, esta mañana el precio del dólar se cotiza de la siguiente manera:

  • BBVA México: 18.42 pesos por dólar
  • Banorte: 18.25 pesos por dólar
  • Banamex: 18.39 pesos por dólar
  • Banco Azteca: 18.64 pesos por dólar
