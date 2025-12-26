La expectativa de que siga disminuyendo la tasa de interés del Banco de México (Banxico) va a favorecer a los gobiernos estatales y municipios a través de menores costos de su deuda y posibilidades de refinanciamiento de pasivos, de acuerdo con un análisis del Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (Indetec).

En el documento se puso de relieve que las previsiones de la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) permiten saber cómo progresará el costo de deuda, pues la mayoría de los financiamientos subnacionales están contratados a TIIE a 28 días más puntos base.

Indicó que 2026 apunta hacia una disminución progresiva de la inflación, reducción en tasas de interés —si es que la tendencia descendiente de los precios al consumidor se mantiene—, mediante condiciones financieras más favorables para la inversión y un crecimiento económico moderado.

Refirió que las proyecciones del mercado es que la tasa a 28 días siga una trayectoria descendente entre 2025 y 2027, como reflejo de una política monetaria más flexible y un entorno inflacionario más estable.

Estableció que una TIIE más baja reduce el costo de la deuda pública y abarata el acceso al crédito a estados y municipios.

Sin embargo, advirtió, eso puede contener los rendimientos de inversiones financieras de corto plazo, por lo que será crucial una gestión activa de la deuda y de la liquidez local.

En el horizonte de 2025 a 2026 de Banxico, mencionó que las proyecciones anticipan una inflación que convergerá a tasas cercanas a 3% anual.

Desde su punto de vista, se refuerza la expectativa de una política monetaria más laxa, en la medida en que los componentes inflacionarios, especialmente la parte subyacente, sigan mostrando señales de moderación.

En el estudio se indicó que la TIIE a 28 días es clave para las entidades federativas, porque sirve como referencia para calcular los intereses de la deuda pública contratada con instituciones y la mayoría de los créditos se basan en esa tasa, por lo que su variación impacta directamente el costo financiero de los préstamos.