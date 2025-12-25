La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y Mazda Motor de México hicieron un llamado a revisión de 5 mil 937 vehículos CX70 año 2025 y CX90 año 2024 y 2025, porque registran fallas en el software del indicador de gasolina del tablero de instrumentos.

El problema está en que muestra un nivel superior de combustible al que realmente existe en el tanque, por lo que puede ocasionar un fallo y el conductor se puede quedar sin gasolina durante la conducción y no podrá arrancar el vehículo.

La armadora se comprometió a inspeccionar el software del Módulo de Control de la Carrocería, a fin de identificar el error y corregirlo, ya que en caso necesario “actualizará el software, sin costo para las personas afectadas”.

Mazda Motor. Foto: Mazda

Mazda comenzó a informar a los propietarios que pueden acudir a la reprogramación del dispositivo a fin de que lleven la unidad a cualquier distribuidor autorizado por la marca.

Puso a disposición de los dueños de los autos los teléfonos de contacto 800 01 62932, así como el sitio web www.mazda.com y la liga directa del llamado a revisión www.mazda.mx/mi-mazda/programas-servicio

La campaña está vigente de manera indefinida y de acuerdo con la información hasta el 17 de octubre pasado no hay reportes de materialización de daños o lesiones derivados de este llamado a revisión.

