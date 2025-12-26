El encarecimiento de la tierra y los altos costos de construcción, así como la disparidad entre ingresos y precios de la vivienda, harán que la colocación de crédito hipotecario cierre 2025 con crecimiento débil.

La plataforma inmobiliaria Monopolio dio a conocer que la colocación de hipotecas, incluyendo banca comercial e instituciones públicas, lleva un avance de 4% con cifras hasta septiembre.

Sin embargo, la banca comercial reporta una caída de 6% en la colocación de hipotecas, algo que no se había visto ni siquiera durante la pandemia, lo que muestra una contracción en el mercado de venta de vivienda nueva.

“Este año notamos una contracción, no es tan grande, pero ya es una señal de que el mercado está contraído. La banca financia más producto del segmento medio y residencial, en el que el precio promedio anda en torno a 2.4 millones de pesos, y lo que pasa es que la gente está muy apretada de gastos, la inflación estuvo bastante fuerte y no ha crecido al mismo nivel que los ingresos”, explicó Marisol Becerra, directora de Estrategia de Datos y Consultoría en Monopolio.

En el caso del Infonavit, señaló que ha tenido un mejor comportamiento en colocación de hipotecas, independientemente del programa de Vivienda para el Bienestar.

“El Infonavit tradicional trae un incremento de 1% respecto al año anterior en colocación de créditos y la expectativa es que cierre más alto. Lo interesante es que el Infonavit se ha diversificado, antes dependía de las desarrolladoras de vivienda y del producto de vivienda nueva. Hoy financia tanto vivienda nueva como usada y trae una colocación muy fuerte en términos de mejoramiento”, comentó Becerra.

Desde su perspectiva, el instituto, que tiene de director a Octavio Romero Oropeza, logrará un crecimiento importante con respecto a los años anteriores, porque financia vivienda para segmentos de más bajos ingresos.

Para 2026, Becerra anticipó que habrá un repunte en la construcción del programa de Vivienda para el Bienestar, ya que este año se dedicaron a organizar el programa y encontrar los predios adecuados.

La meta de este programa es la construcción de 1.8 millones de casas y departamentos: 1.2 millones por parte del Infonavit; 500 mil de la Comisión Nacional de Vivienda; y un millón del Fovissste.

Sin embargo, esas 1.8 millones de viviendas son insuficientes para abatir el rezago habitacional de 8 millones de inmuebles. Becerra destacó que, según el Registro Único de Vivienda, existen apenas 200 mil casas y departamentos nuevos registrados este año.

“La realidad es que sigue siendo baja la producción y la oferta que tenemos con respecto a la demanda. En número de proyectos traemos una contracción de 8%, no nos hemos podido recuperar”, indicó.

Para el próximo año, Becerra pronosticó que será en los estados de la frontera norte donde haya mayor producción de vivienda, porque es donde se ha generado más empleo formal, particularmente en Nuevo León, Chihuahua, Sonora, Durango y Baja California.

En Quintana Roo, Baja California Sur y Guanajuato también habrá un desarrollo importante, calculó.

En el caso de la Ciudad de México, dijo que habrá que estar atentos al Plan de Reordenamiento que se actualiza, porque es el que va a regir durante los próximos 20 años.

Para combatir el rezago de vivienda en la capital del país, Becerra sugirió impulsar la reconversión de casas y departamentos usados, ya que hay varios inmuebles subutilizados o abandonados que pueden ser sujetos de desarrollo inmobiliario no solo para venta sino en renta.

Además de construir vivienda de menos de 60 metros cuadrados para personas que viven solas o parejas sin hijos.

El Costo Anual Total (CAT) promedio de los financiamientos para adquirir casa o departamento fue de 14.06% durante octubre, a pesar de que el Banco de México (Banxico) recortó su principal tasa de interés de 11.25% a 7% de marzo de 2024 a la fecha, la cual sirve de referencia a la banca para determinar intereses que cobran a los usuarios por los préstamos, según la Condusef.